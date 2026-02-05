DE
Des scrutins truqués?
Trump dit qu'il a «besoin» de gagner des élections «pour son ego»

Donald Trump a avoué jeudi à Washington avoir besoin de gagner des élections «pour son ego». Il conteste toujours sa défaite face à Joe Biden en 2020, malgré la validation judiciaire du scrutin.
Donald Trump a assumé avoir besoin de gagner les élections «pour son ego».
Photo: AFP
Donald Trump, élu président en 2016 et 2024 et qui refuse toujours de reconnaître qu'il a perdu en 2020, a déclaré jeudi qu'il avait «besoin» de gagner des élections «pour son ego.» «Ils ont truqué la deuxième élection», a dit le président américain jeudi lors d'un rassemblement de prière à Washington.

Le propos n'est pas tout à fait clair: Donald Trump faisait peut-être référence à la présidentielle de 2020, la deuxième à laquelle il s'est présenté. Il a perdu face au démocrate Joe Biden mais répète avoir gagné, bien que la justice américaine ait confirmé sans ambiguïté la validité du scrutin.

«J'ai vraiment un gros ego»

«Il fallait que je la gagne. Il fallait que je la gagne. J'en avais besoin pour mon ego», a poursuivi le dirigeant républicain, à qui même ses opposants reconnaissent une candeur parfois confondante dans ses prises de parole publiques. «Maintenant j'ai vraiment un gros ego. Battre ces cinglés était incroyable», a ajouté le milliardaire de 79 ans, qui l'a emporté facilement en 2024 face à la candidate démocrate Kamala Harris.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a ouvertement chargé le ministère de la Justice de le venger pour cette défaite de 2020, ce qui alarme l'opposition démocrate ainsi que de nombreux défenseurs des libertés publiques. Le dernier épisode en date de cette campagne de rétribution a été la perquisition la semaine dernière d'un centre électoral en Géorgie (sud-est) par la police fédérale.

Le 28 janvier, des agents du FBI ont emporté 700 caisses de documents électoraux du comté de Fulton, qui est au coeur des accusations infondées de fraude de Donald Trump. Le président américain a aussi évoqué à plusieurs reprises un projet de «nationalisation» des élections, ce qui serait contraire à la Constitution, laquelle confie aux Etats américains l'organisation des élections, qu'elles soient locales ou nationales.

