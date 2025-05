Le nouveau conseiller à la sécurité nationale de la Suède a démissionné quelques heures seulement après avoir été nommé, après la découverte d'anciennes photos de «nature sensible» provenant d'une application de rencontre, a indiqué le gouvernement vendredi. Le Premier ministre Ulf Kristersson a reconnu «une défaillance systémique» dans les procédures d'habilitation de sécurité du gouvernement.

Tobias Thyberg, diplomate de 49 ans qui a notamment été ambassadeur de Suède en Ukraine et en Afghanistan, avait été nommé conseiller à la sécurité nationale jeudi. Il a quitté son poste moins de 12 heures plus tard, après que le journal «Dagens Nyheter» (DN) l'a confronté à des photos «sensibles» de son passé.

Des vielles photo refont surface

«Il s'agit de vieilles photos d'un compte que j'avais sur (l'application de rencontres gay) Grindr. J'aurais dû en informer (le gouvernement), mais je ne l'ai pas fait», a-t-il déclaré à DN. «J'ai donc annoncé que je n'avais pas l'intention d'occuper le poste de conseiller à la sécurité nationale». DN n'a pas fourni de détails sur le contenu des photos, mais le tabloïd «Expressen» a rapporté qu'elles étaient de «nature sexuelle».

Le Premier ministre Kristersson a qualifié vendredi l'affaire de «sérieuse», devant la presse à Oslo. Il a reconnu l'existence de défaillances dans les procédures d'habilitation de sécurité, M. Thyberg ayant occupé de nombreux postes impliquant des informations classifiées. «Le fait que ces informations n'aient pas été révélées est une défaillance systémique», a déclaré M. Kristersson.

Un expert en renseignement de l'Université de défense suédoise a déclaré à DN que les photos étaient probablement déjà entre les mains de puissances étrangères, qui pourraient potentiellement les utiliser comme moyen de chantage. «Je ne serais pas surpris que les services de renseignement d'autres pays disposent déjà de ces informations», a déclaré Johan Holmlund, citant les États-Unis, la Russie et la Chine.

Démissions embarrassantes en cascade

L'affaire est particulièrement embarrassante pour M. Kristersson en raison du scandale qui a entouré le prédécesseur de M. Thyberg. Henrik Landerholm a démissionné en janvier: il avait oublié des documents classifiés dans le centre de conférence d'un hôtel en mars 2023. Il est visé par une enquête pour «négligence avec des informations secrètes».

Landerholm - dont la nomination il y a deux ans avait suscité un débat en raison de son amitié avec Kristersson - a laissé les documents dans un casier non fermé à clé et la femme qui les a trouvés, originaire de Géorgie, «peut être liée à des cercles d'extrémisme violent», selon l'acte d'accusation et l'enquête de la police.