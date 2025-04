La course au successeur du pape François enflamme les bookmakers. Des millions sont déjà pariés, avec le cardinal italien Pietro Parolin en tête des favoris. Cette effervescence souligne la fascination durable pour la papauté, amplifiée par les médias et la culture.

Avant le début du conclave, les parieurs en ligne sont en effervescence. Photo: Gamma-Rapho via Getty Images

La date à laquelle les cardinaux-électeurs se réuniront pour choisir le successeur du pape François n'est pas encore connue mais la très secrète course au trône de Saint-Pierre plonge déjà les bookmakers dans l'effervescence.

Dès l'annonce lundi de la mort de Jorge Bergoglio, des millions de dollars ont été dépensés sur les plateformes de paris en ligne, faisant de cet événement «l'un des plus populaires» de l'année, a indiqué à l'AFP le FairPlay Sports Media, un site spécialisé.

Près de 6 millions de dollars

Le site américain Polymarket, qui a été très prisé lors de l'élection présidentielle américaine de novembre dernier, a indiqué jeudi avoir déjà accepté plus de 5,7 millions de dollars (5 millions d'euros) de paris. Du côté des favoris, le bookmaker britannique William Hill, place l'Italien Pietro Parolin, Secrétaire d'Etat et N.2 du Saint-Siège, en tête.

Il est talonné par le cardinal philippin Luis Antonio Tagle. S'il était choisi, il deviendrait le premier souverain pontife issu du continent asiatique. Loin derrière eux viennent l'Italien Matteo Zuppi, l'archevêque de Bologne qui a été l'envoyé spécial du défunt pape pour la paix en Ukraine, et le Ghanéen Peter Turkson.

Même tonalité chez Oddschecker, un site web compilant les cotes proposées par différents bookmakers, qui place le cardinal Parolin en tête des «papabili», les favoris pour succéder à François. Signe de l'engouement autour de cet événement, le site a même lancé une section spéciale consacrée «au prochain pape».

Loin d'être fiable

Polymarket prévoit lui aussi une victoire de Pietro Parolin devant Luis Antonio Tagle. Si l'Eglise catholique voit les jeux d'argent d'un œil critique, les paris sur les «papabili» ont cours depuis des siècles.

«Ce qui était autrefois une activité réservée aux banquiers et aux courtisans s'est transformé en un marché mondial de plusieurs millions de dollars», décrypte Leighton Vaughan Williams, professeur d'économie et de finance à la Nottingham Business School (centre de l'Angleterre). Et le marché ne fait que croitre, assure-t-il, interrogé par l'AFP.

Reste que les prévisions sont loin d'être fiables. Elles sont parfois «incohérentes», souligne le chercheur, dont la réflexion s'appuie sur une étude publiée en 2015 et dans laquelle près de 500 ans de paris sont compilés.

Motivé par le film «Conclave»

En 2013, année de l'élection du pape François, les favoris étaient l'Italien Angelo Scola et le Ghanéen Peter Turkson. Le pape argentin était loin derrière, se classant jusqu'à la 40e place chez certains bookmakers. Pour beaucoup, les paris papaux bénéficient du phénomène «Conclave», le thriller de l'Allemand Edward Berger qui a raflé début mars l'Oscar du meilleur scénario adapté.

Le film met en scène le processus de sélection du pontife à travers une plongée dans le secret de la Curie, dévoilant au passage les différentes factions (progressistes ou conservatrices) qui s'affrontent. Une image largement diffusée sur X classe les successeurs potentiels en fonction de leurs convictions.

Certains utilisateurs des réseaux sociaux se sont ralliés à Luis Antonio Tagle pour ses opinions modérées et sa tolérance à l'égard des personnes LGBT+.

Fascination pour la papauté

Un autre favori des réseaux sociaux est le cardinal ghanéen Peter Turkson, qui pourrait devenir le premier pontife noir. La rapidité avec laquelle les paris ont décollé cette année «souligne une fascination culturelle durable pour la papauté, amplifiée par la couverture médiatique et la culture populaire», selon Leighton Vaughan Williams.

La nature même des paris a elle aussi évolué au fil des ans, avec le boom des cryptomonnaies. En témoignage l'engouement autour du site Polymarket qui permet de parier en utilisant des devises numériques.

Selon Leighton Vaughan Williams, les plateformes comme Polymarket représentent un «changement significatif» dans cet univers en attirant plus de paris, tout en naviguant dans un «paysage réglementaire incertain».