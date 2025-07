Des personnes profitent d'un brumisateur géant installe par la ville de Genève. La Ville installe dans l'espace public 12 brumisateurs, 6 micro-oasis et 8 dispositifs d'ombrage. Photo: keystone-sda.ch

Réduire les horaires de cours, musées gratuits, mieux protéger les femmes des violences conjugales plus fréquentes quand il fait chaud: voici quelques mesures mises en place par des pays d'Europe plus ou moins habitués aux chaleurs extrêmes en cas de canicule.

En Italie

Les plus de 75 ans ont droit à des visites guidées gratuites de musées climatisés et de bâtiments publics à Venise. Les piscines de Rome sont gratuites pour les plus de 70 ans. L'hôpital dei Colli de Naples a des voies d'accès dédiées pour les victimes de coups de chaleur, pour accélérer leur prise en charge et notamment leur immersion dans de l'eau froide.

Aux Pays-Bas

Les écoles de Rotterdam et du Brabant occidental ont un système d'horaires dits «tropicaux» ("tropenrooster"), qui ont été déclenchés ce mardi, et qui font démarrer les cours plus tôt, à 8h au lieu de 08H45, et terminer à midi, sans cours l'après-midi.

En Allemagne

En Allemagne existe depuis la fin du 19e siècle le «hitzefrei», le congé pour cause de chaleur, très populaire chez les écoliers quand vient l'été. Les conditions pour l'instaurer sont établies par les régions qui ont la main sur l'éducation, mais ce sont les établissements qui prennent la décision. Certains Länder fixent des températures de 25°C ou 27°C comme référence. La journée d'école peut ainsi être interrompue aux alentours de midi, sachant que les cours commencent à 8h et que les vacances d'été ne durent que six semaines.

A Berlin, un code couleur vert-jaune-orange-rouge indique la fréquentation des piscines en plein air sur le site de l'exploitant, Berliner Bäder. En orange, encore quelques billets à vendre. En rouge, plus de vente, accès uniquement possible pour ceux qui ont déjà réservé leur entrée dans un créneau précis.

En Espagne

Le gouvernement espagnol a activé un protocole pour renforcer les mesures de protection des femmes vulnérables durant l'été, soulignant que l'augmentation des températures avait un impact sur les violences de genre. Les personnes vulnérables sont identifiées via un système appelé VioGén 2, qui utilise notamment des algorithmes pour déterminer le niveau de risque encouru par les femmes.

«L'été est une période particulièrement dangereuse (...) nous savons que juillet et août sont des mois particulièrement tragiques», a déclaré la semaine dernière la ministre de l'Égalité, Ana Redondo. Selon les chiffres de son ministère, plus de 40% des féminicides enregistrés en 2023 et 2024 ont eu lieu au cours de l'été. Les températures élevées «favorisent des dynamiques de crise dans les relations humaines et augmentent la probabilité de comportements agressifs», a indiqué le ministère de l'Intérieur.

En France

Vingt-trois «oasis climat» avec climatisation, boissons et collations sont installées dans des cloîtres, galeries ou jardins d'églises par l'association catholique Caritas, qui propose aussi des bus médicalisés avec médecins volontaires.

1350 écoles publiques sur 45'000 sont fermées partiellement ou totalement mardi. Des crèches ont fermé aussi. A Orléans et dans d'autres villes, l'accès à certains musées climatisés est gratuit. A Marseille, les piscines municipales sont gratuites pendant la canicule. A Lyon, la règle est que les musées municipaux deviennent gratuits après 11 jours de vigilance orange canicule, ce qui n'a pas encore été enclenché.

De nombreuses villes vont laisser les parcs et jardins publics ouverts plus tard, jusqu'à 23H00 à Bordeaux et toute la nuit à Paris. Plusieurs piscines parisiennes fermeront aussi plus tard, à 22H00. Et des femmes et enfants vivant dans la rue ont été installés dans les locaux de la préfecture de Paris Ile-de-France à Paris, le temps de l'urgence.

En bonus: l'administration vétérinaire tchèque a mis en place mardi des restrictions sur le transport d'animaux, pour leur bien-être.