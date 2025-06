La vigilance rouge pour canicule est le niveau le plus élevé d'alerte sanitaire en France. (Image d'archive) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Météo-France a annoncé lundi que seize départements, parmi lesquels Paris et l’Île-de-France, passeront en vigilance rouge canicule mardi. Par ailleurs, soixante-huit autres départements resteront en alerte orange face à la chaleur.

La vigilance rouge pour canicule est le niveau le plus élevé d'alerte sanitaire en France (après jaune et orange) et permet aux autorités d'agir et restreindre certaines activités. Il correspond à une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique et avec un fort impact pour la santé de l'ensemble de la population.

Des restrictions de circulation seront imposées mardi en région parisienne, également touchée par un épisode de pollution persistant à l'ozone. Entre 5h30 et minuit, seuls les véhicules les moins polluants seront autorisés à circuler à Paris et dans sa proche banlieue. En outre, comme lundi, les vitesses maximales autorisées sont abaissées de 20 km/h, selon la préfecture de police.

Plus de 1300 écoles fermées

La dernière vigilance de ce type pour la France remonte au mois d'août 2023. En région parisienne, c'est la première fois depuis cinq ans (7 au 12 août 2020) que le niveau est atteint, selon Météo-France. «Le pic caniculaire sur le bassin parisien sera très fort mardi et la nuit de mardi à mercredi» avec une chaleur «particulièrement éprouvante», prévient Météo-France.

Mardi sera la journée la plus chaude de cet épisode avec des minimales très élevées, comprises entre 20 et 24°C voire un peu plus très localement, et des maximales atteignant 36 à 40°C avec quelques pointes à 41°C dans les départements en vigilance rouge.

Le ministère de l'Education a prévu près de 1350 écoles publiques fermées, «totalement ou partiellement», selon un dernier bilan communiqué à l'AFP, sur un total de 45'000 établissements. En France, les vacances scolaires commencent samedi 5 juillet.

Soixante-huit départements français sur 101 sont par ailleurs maintenus en vigilance orange. Seuls les départements proches de la Manche et des frontières belges conserveront des températures inférieures à 34°C.