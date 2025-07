Chaleur extrême plus fréquente Le monde va devoir apprendre à vivre avec des vagues de chaleur

L'Organisation météorologique mondiale avertit que les vagues de chaleur deviendront plus fréquentes et intenses en raison du changement climatique. L'Europe du Sud fait face à une canicule persistante, avec des températures record et un «nuage rouleau» au Portugal.

Publié: il y a 17 minutes | Dernière mise à jour: il y a 16 minutes