Le plan canicule est appliqué depuis «la fin de semaine dernière» dans «l'ensemble des prisons françaises», selon le ministère de la Justice. Mais ce plan «ne résout pas la vraie question: la surpopulation» avec des détenus parfois à quatre par cellule, estime Jean-François Fogliarino, secrétaire général du Syndicat national des directeurs pénitentiaires (SNDP-CFDT).

«On sait gérer la canicule, la surpopulation moins. La situation est invivable», dit-il, en particulier dans «les maisons d'arrêt en centre-ville qui ne sont pas équipées en clim» et où «c'est encore pire» d'être deux ou trois par cellule à dormir entassés sur des matelas.

«Le manque de personnel, la conjonction de la surpopulation et de la canicule est un cocktail très détonnant», résume Wilfried Fonck, secrétaire national Ufap Unsa Justice.

Une densité carcérale dépassant parfois les 200%

Selon les derniers chiffres du ministère de la Justice, au 1er juin 2025, 84.447 personnes, un record, étaient détenues pour 62.566 places, soit une densité carcérale globale de 135%. La densité carcérale dépassait même les 200% dans 23 établissements ou quartiers pénitentiaires.

La France figure parmi les mauvais élèves en Europe en terme de surpopulation carcérale, en troisième position derrière Chypre et la Roumanie, selon une étude publiée en juin 2024 par le Conseil de l'Europe.

Au total, l'administration pénitentiaire «recense, en surface de plancher, 3,5 millions de m² sur 387 sites». Or, ce patrimoine est «très hétérogène», dit-elle, notamment en termes d'architecture et de période de construction, ce qui la rend «vulnérable au changement climatique».

Des frustrations exacerbées

La chaleur «exacerbe les frustrations et les tensions existantes» et donc «il faut faire en sorte de déminer le terrain pour éviter que les choses dégénèrent plus que d'habitude», commente auprès de l'AFP Wilfried Fonck. Selon lui, le nombre d'incidents et d'agressions a augmenté depuis le début de la vague de fortes chaleurs.

Du côté du personnel, les conditions de travail s'aggravent du fait des uniformes, des gilets pare-lames et de la difficulté selon les établissements à trouver des points d'eau.

Pour tenter de soulager les difficultés, l'administration pénitentiaire active plusieurs leviers. Parmi eux, un meilleur accès à la douche et un décalage des horaires de promenades et de séances de sport sur les temps les moins chauds de la journée.

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a indiqué envisager le transfert de détenus de lieux «sursaturés» comme le Sud-Ouest vers des endroits moins concernés par la surpopulation.

