Google a été condamné mercredi à payer 425,7 millions de dollars aux Etats-Unis pour atteinte à la vie privée. Un jury fédéral à San Francisco a reconnu l'entreprise coupable de collecte illégale de données de près de 100 millions d'utilisateurs.

Google condamné à payer une amende XXL pour collecte frauduleuse de données

Google a été condamné mercredi aux Etats-Unis à verser 425,7 millions de dollars à près de 100 millions d'utilisateurs. Photo: AFP

Google a été condamné mercredi aux Etats-Unis à verser 425,7 millions de dollars de dommages à près de 100 millions d'utilisateurs pour atteinte à leur vie privée, selon la décision d'un jury d'une cour fédérale de San Francisco rapportée par des médias américains. Le géant du web a été reconnu coupable d'atteinte à la vie privée pour avoir continué à collecter les données privées de ces utilisateurs, alors même qu'ils avaient désactivé ce paramètre, a conclu le jury.

