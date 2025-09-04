DE
FR

Des centaines de millions!
Google condamné à payer une amende XXL pour collecte frauduleuse de données

Google a été condamné mercredi à payer 425,7 millions de dollars aux Etats-Unis pour atteinte à la vie privée. Un jury fédéral à San Francisco a reconnu l'entreprise coupable de collecte illégale de données de près de 100 millions d'utilisateurs.
Publié: il y a 34 minutes
Partager
Écouter
Google a été condamné mercredi aux Etats-Unis à verser 425,7 millions de dollars à près de 100 millions d'utilisateurs.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Google a été condamné mercredi aux Etats-Unis à verser 425,7 millions de dollars de dommages à près de 100 millions d'utilisateurs pour atteinte à leur vie privée, selon la décision d'un jury d'une cour fédérale de San Francisco rapportée par des médias américains. Le géant du web a été reconnu coupable d'atteinte à la vie privée pour avoir continué à collecter les données privées de ces utilisateurs, alors même qu'ils avaient désactivé ce paramètre, a conclu le jury.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus