Google a été condamné mercredi aux Etats-Unis à verser 425,7 millions de dollars à près de 100 millions d'utilisateurs.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
Google a été condamné mercredi aux Etats-Unis à verser 425,7 millions de dollars de dommages à près de 100 millions d'utilisateurs pour atteinte à leur vie privée, selon la décision d'un jury d'une cour fédérale de San Francisco rapportée par des médias américains. Le géant du web a été reconnu coupable d'atteinte à la vie privée pour avoir continué à collecter les données privées de ces utilisateurs, alors même qu'ils avaient désactivé ce paramètre, a conclu le jury.
