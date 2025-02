1/5 Benjamin Netanyahu qualifie Donald Trump de «meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche». Photo: AFP

Lino Schaeren

Le Groenland, le canal de Panama – et maintenant la bande de Gaza? Le président américain Donald Trump a suscité l'indignation cette semaine en annonçant son intention de transformer la bande côtière sous contrôle américain en une «Riviera du Proche-Orient» et de déplacer de force deux millions de Palestiniens à cette fin.

Il ne semble pas réaliste que son idée, – qui équivaudrait selon l'ONU à une «épuration ethnique»– soit mise en œuvre. Pour autant, à en croire Thomas Jäger, titulaire de la chaire de politique internationale et de politique étrangère à l'université de Cologne, il serait dangereux de ne pas prendre ces déclarations au sérieux. Dans un entretien accordé à Blick, il explique pourquoi.

Thomas Jäger, le président américain Trump veut expulser les Palestiniens de la bande de Gaza et créer un Dubaï sur la Méditerranée. Est-il sérieux?

Donald Trump assimile le pouvoir et la politique à sa propre volonté. Lors de son premier mandat, on disait à chaque fois qu'il fallait prendre Trump au sérieux, mais pas au pied de la lettre. Ce serait une grave erreur de s'y fier à nouveau.

Pouvez-vous développer?

Lors de son premier mandat, Trump était entouré de personnes qui l'empêchaient de faire ce qu'il voulait vraiment. Cette fois-ci, Trump est bien mieux préparé et plus ambitieux, car il sait qu'il est entouré de fidèles zélés. Il n'a pas besoin de confronter ses idées avec le ministère de la Défense ou celui des Affaires étrangères. Trump méprise les processus institutionnels traditionnels, l'administration est son ennemie: il gouverne plus en roi qu'en président. Avec le plan «Riviera pour la bande de Gaza», il a même surpris ses plus proches collaborateurs.

Qu'est-ce que cela signifie pour le Proche-Orient? Donald Trump veut-il vraiment prendre le contrôle de la bande de Gaza?

Le président Trump pense apparemment que tout cela pourrait se faire sans violence, que les Palestiniens seront heureux de voir les Etats-Unis prendre le relais. Bien sûr, tout cela n'a absolument aucune chance de se réaliser. Mais Trump continuera à évoquer cette idée et comme cela il pourra dire à chaque fois que le conflit au Proche-Orient s'enflammera à nouveau: «Les gars, je vous ai fait une offre, vous auriez pu faire beaucoup mieux».

Quels sont les objectifs de Trump?

Donald Trump s'imagine la résolution du conflit de cette manière parce que c'est un homme d'affaires. Pour lui, la bande de Gaza est un projet immobilier séduisant. De toute façon, tout est en ruine, pourquoi ne pas en profiter?

Parce que pour cela, deux millions de personnes seraient déplacées de force et privées de leur patrie?

Ce qui compte pour le président Trump, c'est sa volonté, pas les gens qui y vivent. La culture, l'histoire du peuple palestinien lui sont totalement étrangères. Il part du principe qu'ils partiront de leur plein gré si on leur propose un logement décent ailleurs.

« Ses plans donnent à Benjamin Netanyahu la possibilité de faire durer la guerre dans la bande de Gaza et de rester au pouvoir »

Donald Trump vend également son acte fou comme un geste humanitaire généreux.

Trump est un homme de l'immobilier, c'est son identité. Lorsqu'il s'est entretenu avec Kim Jong Un lors de son premier mandat, Trump s'est extasié sur les superbes complexes hôteliers que l'on pourrait construire sur les plages nord-coréennes. Et surtout: Trump est un showman, il cherche l'attention et en profite, et il a maintenant de nouveau son show.

Avec des conséquences potentiellement dramatiques. Trump met en danger le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la vie des otages israéliens restants.

Ses plans donnent à Benjamin Netanyahu la possibilité de faire durer la guerre dans la bande de Gaza et de rester au pouvoir. Mais l'escalade la plus dangereuse au Proche-Orient concerne l'Iran, qui passe actuellement inaperçu à cause des idées délirantes de Trump pour la bande de Gaza.

Que voulez-vous dire?

Trump et Netanyahu ont certainement parlé de l'Iran derrière des portes closes. Le président américain veut empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, il a en même temps libéré le Premier ministre israélien Netanyahu des restrictions imposées par l'administration Biden. Ce dernier avait empêché Netanyahu d'utiliser certains systèmes d'armes. La grande question est désormais de savoir s'il y aura un jour une attaque préventive pour détruire les installations nucléaires en Iran.

Le président américain ne provoque pas seulement des troubles au Proche-Orient, il a également tenté de démanteler l'ONU. L'ordre –basé sur des valeurs et des règles– sur lequel se fonde l'Occident est-il menacé?

Les Etats-Unis étaient les garants de cet ordre dans les dernières décennies mais Donald Trump est en train de le détruire. L'Europe observe ce processus et se rend compte qu'elle n'a jamais été en mesure de garantir cet ordre par elle-même.

L'Europe était-elle aveugle?

Oui, et nous continuons à être profondément endormis. Nous avons pris l'habitude de ne plus tenir compte de la dimension de pouvoir qui peut résulter de la politique, sauf dans les conflits de politique intérieure, lorsque qu'il y a des campagnes électorales.

« Trump a mis à mal tous ceux qui propagent depuis des décennies l'idée que le conflit au Proche-Orient doit se terminer par une solution à deux Etats »

Et c'est pour cette raison que Trump nous montre du doigt?

Il fait ce qu'il veut parce qu'il n'y a guère de résistance, même aux Etats-Unis. Tout le monde savait ce qui nous attendait, mais personne ne s'est apparemment préparé à cette situation. L'Europe doit trouver un moyen de gérer cette dépendance sous Trump.

Revenons à la bande de Gaza. Pouvez-vous tirer quelque chose de positif des idées radicales de Trump?

Trump a mis à mal tous ceux qui propagent depuis des décennies l'idée que le conflit au Proche-Orient doit se terminer par une solution à deux Etats. Mais il n'y avait pas de plans concrets pour la mise en œuvre, personne ne voulait se brûler les doigts sur ce sujet. Trump l'a révélé sans ménagement en s'imposant comme un boulet de démolition et en disant finalement: «Alors faisons autre chose.»

Les fantasmes de la «Riviera» pourraient donner un nouvel élan à la solution à deux Etats?

Cela pourrait être une chance, sauf que personne ne la saisira. Les Etats-Unis ont renoncé à de telles considérations, Israël poursuit ses propres intérêts, les Européens ne jouent aucun rôle et la Russie est très heureuse de pouvoir au moins conserver ses bases militaires en Syrie. C'est pourquoi il ne se passera rien sur cette question dans un avenir proche.