Benjamin Netanyahu offre un cadeau terrifiant à Donald Trump

1/5 Cette photo du gouvernement israélien montre le fameux bipeur d'or fixé à un morceau de bois. Photo: Israel Government Press Office

Georg Nopper

Selon certaines informations, Benjamin Netanyahu aurait offert un bipeur en or à Donald Trump lors de leur rencontre à Washington cette semaine. Ce geste semble être une allusion évidente à l'attaque mortelle aux bipeurs piégés menée par Israël contre la milice chiite du Hezbollah au Liban en septembre dernier

Sur une photo publiée par le gouvernement israélien, on peut voir un bipeur d'or fixé à un morceau de bois. Juste en dessous, on aperçoit une plaque sur laquelle on peut lire: «Pour le président Donald J. Trump, notre plus grand ami et notre plus grand allié. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu». Les médias israéliens rapportent que l'homme fort de l'Etat hébreu a également offert un bipeur normal au président américain.

Au moins 37 morts, et des milliers de blessés

Lors de l'opération meurtrière menée par Israël en septembre dernier contre la milice chiite du Hezbollah, des milliers de pagers et de talkies-walkies avaient explosé presque simultanément au Liban. L'attaque aux bipeurs piégés menée par Israël en septembre dernier avait entraîné la mort d'au moins 37 personnes, dont des enfants. Les multiples explosions de bipeurs et de talkiewalkies avaient en outre fait des milliers de blessés.

Selon l'agence de presse Associated Press, qui cite un fonctionnaire israélien, Trump aurait salué une «opération de grande envergure» au moment de se voir remettre le bipeur en or. Le fils de Benjamin Netanyahu, Yair, a lui partagé sur Instagram une photo des deux leaders dédicacés par Donald Trump. «Pour Bibi, un grand leader!», peut-on lire.

Benjamin Netanyahu, que la Cour pénale internationale accuse de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza, a rencontré Donald Trump mardi à la Maison Blanche. Blanche. Lors d'une conférence de presse commune, le président américain a déclaré que les Etats-Unis allaient «prendre le contrôle» de la bande de Gaza et déplacer de force la population palestinienne vers les Etats musulmans voisins.