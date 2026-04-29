Déjà 130'000 dossiers déposés Des sans-papiers font la queue toute la nuit pour participer au programme espagnol de «régularisation exceptionnelle»

A rebours du durcissement migratoire observé dans une grande partie de l'Europe, l'Espagne a lancé un vaste plan de régularisation de sans-papiers qui pourrait bénéficier à «près d'un demi-million de personnes» et soutenir l'économie, a annoncé le Premier ministre.