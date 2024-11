L'influenceuse Scarlet Vas et le chanteur Tayo Ricci attendent leur premier enfant. Mais ils reçoivent un déferlement de commentaires négatifs et de critiques qualifiant leur couple de «dégoûtant». Le problème? Ils sont demi-frères et demi-sœurs.

1/5 Scarlet Vas est enceinte. Si la nouvelle est attendrissante, Internet est pourtant horrifié. Photo: Instagram/@scarletvas

Christina Benz

Amoureuse, mariée, et maintenant enceinte: l'histoire de Scarlet Vas, qui a épousé le chanteur Tayo Ricci, pourrait être des plus romantiques. Alors qu'ils attendent leur premier enfant, la future maman présente fièrement son ventre arrondi sur les réseaux sociaux. Mais les critiques pleuvent. La raison? Les deux sont demi-frère et demi-sœur.

Scarlet Vas et Tayo Ricci ont grandi dans la ville australienne de Melbourne. Ils se sont rencontrés à l'adolescence et sont devenus amis. Plus tard, leurs parents se sont mis en couple, et ils sont devenus une «famille».

Alors qu'ils étaient demi-frères et sœurs, ils sont tombés amoureux, se sont mis en couple et se sont finalement mariés en septembre 2023 sur l'île grecque de Mykonos. Un an après leur mariage, ils ont annoncé qu'ils attendaient un enfant.

«C'est dégoûtant! Ils sont de la même famille»

Outre les milliers de messages de félicitations et de personnes qui se réjouissent pour le couple, certains commentaires sont plus corsés: «C'est dégoûtant! Ils sont de la même famille, mais ils se sont mariés et ont un bébé en route...» écrit une utilisatrice d'Instagram. Un autre s'insurge: «Ils sont demi-frères et sœurs. Ce qu'ils font est illégal.»

Mais la future mère n'est pas touchée par les critiques. «Je ne lis pas vraiment les commentaires, mais quand je le fais, je rigole. Nous trouvons les gens aigris très amusants», déclare Scarlet Vas au portail d'information news.com.au. Peu importe pour elle si leur relation est qualifiée de «bizarre» ou de «dégoûtante».

«Je suis tombée amoureuse ... Il se trouve que c'est mon demi-frère»

Le couple est devenu viral en 2021 après avoir révélé sa romance dans une vidéo intitulée «Je suis tombé amoureuse... Il se trouve que c'est mon demi-frère». Le clip était un «sketch», souligne l'Australienne, mais leur relation était bien réelle.

Scarlet Vas souligne qu'ils ne sont «définitivement pas liés par le sang», mais souhaite garder secrets les détails exacts de leur lien familial par respect pour ses parents. Le couple est ensemble depuis dix ans et vient de revenir s'installer en Australie après avoir vécu aux États-Unis ces cinq dernières années.

Un succès certain sur les réseaux sociaux

La jeune femme de 29 ans poursuit une carrière d'actrice et a eu l'occasion de jouer dans la série australienne «Neighbours» en 2017. Elle n'a toutefois pas réussi à percer aux États-Unis. Elle s'est donc inscrite sur OnlyFans et y est très populaire. OnlyFans est une plateforme sur laquelle les utilisateurs peuvent s'abonner contre paiement à des contenus exclusifs, généralement à caractère sexuel.

Son mari Tayo Ricci est chanteur, et il lui a dédié une chanson d'amour intitulée «Strawberry on Ice», qu'il a interprétée à leur mariage. Mais c'est sur les réseaux sociaux que les deux connaissent leur plus grand succès. Ensemble, ce couple peu conventionnel atteint plus de 35 millions de followers sur différentes plateformes.

«Nous n'aurions jamais pensé que les contenus sur notre situation de demi-frères et sœurs seraient aussi populaires – peut-être parce qu'ils sont rares? En partageant notre histoire, j'ai réalisé à quel point elle passionnait les gens.»