Aline Tamara Moreira de Amorim s'est noyée avec une amie au large des côtes brésiliennes. Les deux influenceuses ont refusé de porter des gilets de sauvetage. Photo: DR/Aline Tamara Moreira de Amorim

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Au Brésil, deux influenceuses ont trouvé la mort dans un naufrage après avoir refusé de porter des gilets de sauvetage, pour éviter d’abîmer leur bronzage. Aline Tamara Moreira de Amorim, 37 ans, et Beatriz Tavares da Silva Faria, 27 ans, avaient passé la journée à une fête sur un yacht près de São Vincente, et embarqué à bord d'un bateau rapide pour rentrer, rapporte le «New York Post», repris par «20 minutes».

Le capitaine, témoignant aux enquêteurs, a affirmé avoir supplié les six passagères, toutes influenceuses, de mettre leurs gilets de sauvetage, mais certaines ont refusé pour des raisons esthétiques. Le bateau rapide, déjà surchargé avec six passagères pour une capacité maximale de cinq, a été frappé par des vagues violentes dans les eaux dangereuses de «La Gorge du Diable», entre l'île de Porchat et la plage de Paranapuã, à São Vincente.

«On ne voyait plus personne»

La surcharge aurait aggravé l’instabilité du bateau, le submergeant rapidement et projetant les passagères à l’eau. Le capitaine a tenté de sauver les jeunes femmes, mais sans succès pour deux d’entre elles. Le corps de Beatriz Tavares da Silva Faria a été retrouvé à la dérive par les pompiers maritimes, tandis que celui de Aline Tamara Moreira de Amorim a échoué sur une plage, une semaine plus tard.

Vanessa Audrey da Silva, une des cinq survivantes, a décrit la scène dramatique, expliquant qu’elle a enfilé son gilet de sauvetage dans la panique et s’est agrippée à un rocher pour ne pas sombrer. «À un moment, on ne voyait plus personne», a-t-elle raconté, encore choquée. Une enquête est en cours pour déterminer si des négligences ont conduit à cette tragédie.