Vladimir Poutine a indiqué que la Russie et la Chine entendent défendre ensemble la «vérité historique» sur la Deuxième Guerre mondiale. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le président chinois Xi Jinping, en visite à Moscou pour les commémorations des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, a assuré jeudi que son pays se tiendrait aux côtés de la Russie face au «harcèlement hégémonique». La Russie et la Chine ont largement renforcé leurs liens depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en 2022, au point que les Occidentaux accusent Pékin d'être un élément clé de l'effort militaire russe en aidant notamment Moscou à contourner les sanctions.

Les deux pays fondent leur partenariat sur leur opposition à l'Occident et aux Etats-Unis en particulier, qu'ils accusent d'imposer une hégémonie dans les affaires internationales. «Face à la tendance internationale à l'unilatéralisme et à un comportement de harcèlement hégémonique, la Chine travaillera avec la Russie pour assumer les responsabilités spéciales des grandes puissances mondiales», a déclaré Xi Jinping à son homologue russe au début de leur rencontre au Kremlin.

Défendre la «vérité historique»

«La confiance politique mutuelle entre la Chine et la Russie devient plus profonde et les liens pour une coopération pragmatique deviennent plus forts», a poursuivi le président chinois. M. Poutine a lui assuré que la Russie et la Chine développent leurs liens «dans l'intérêt des peuples des deux pays et non contre qui que ce soit». «Nos relations sont fondées sur une base d'égalité et sont mutuellement bénéfiques», a-t-il ajouté.

Vladimir Poutine a aussi indiqué que la Russie et la Chine entendent défendre ensemble la «vérité historique» sur la Deuxième Guerre mondiale. Le président russe accuse les Occidentaux de vouloir la déformer. «Avec nos amis chinois, nous défendons fermement la vérité historique, protégeons la mémoire des événements des années de guerre et luttons contre les manifestations modernes de néonazisme et de militarisme», a-t-il déclaré.

Arrivé la veille à Moscou, Xi Jinping a été chaleureusement accueilli jeudi au Kremlin par Vladimir Poutine et une délégation comprenant des responsables du gouvernement et des grands patrons d'entreprises, a constaté une journaliste de l'AFP. Parmi eux, le directeur de l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom, le patron du géant des hydrocarbures Rosneft, la cheffe de la Banque centrale russe ou encore l'oligarque Oleg Deripaska. Xi Jinping doit assister vendredi à Moscou à la grande parade militaire sur la Place Rouge à l'occasion des commémorations de la victoire de 1945, aux côtés de Vladimir Poutine. Des soldats chinois doivent aussi prendre part à ce défilé.