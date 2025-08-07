Un Nord-Coréen a fait défection en Corée du Sud en traversant la frontière maritime dans l'estuaire du fleuve Han. Secouru après avoir nagé accroché à des morceaux de polystyrène, il a été repéré par l'armée sud-coréenne près de l'île de Ganghwa.

Un Nord-Coréen passe au Sud à la nage, accroché à du polystyrène

L'homme a été secouru par la Corée du Sud. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Un Nord-Coréen a fait défection en Corée du Sud en franchissant la frontière maritime, ont annoncé jeudi les autorités, les médias indiquant qu'il a été secouru alors qu'il nageait accroché à des morceaux de polystyrène.

Cette défection a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 juillet dans l'estuaire du fleuve Han, qui marque la frontière dans l'ouest de la Corée, dans les environs de l'île de Ganghwa, a indiqué l'état-major interarmées sud-coréen. Cette île est, par endroits, distante de moins de 2 km de la rive nord-coréenne de l'estuaire. «Les militaires ont identifié l'individu près de la frontière au milieu du fleuve», a expliqué aux journalistes un responsable de l'armée.

Des défections rares

Selon les médias sud-coréens, le transfuge, accroché à des morceaux de polystyrène en guise de bouée, a appelé au secours les militaires en leur faisant des signes. Un officier lui a alors lancé: «Nous sommes la Marine de la République de Corée. Voulez-vous faire défection en Corée du Sud?» et a reçu une réponse affirmative.

L'opération de sauvetage, particulièrement délicate, a duré environ dix heures, et a pris fin le 31 juillet vers quatre heures du matin (19h GMT le 30 juillet). Selon le ministère de la Défense, le transfuge a par la suite confirmé son intention de faire défection.

Les défections directes à travers la frontière inter-coréenne, lourdement surveillée et minée, sont rares. La plupart des réfugiés nord-coréens qui arrivent en Corée du Sud passent par la Chine puis par un ou plusieurs autres pays tiers comme le Laos, la Thaïlande ou encore la Mongolie. Les Nord-Coréens qui parviennent à fuir en Corée du Sud sont généralement retenus par les services secrets de Séoul pendant plusieurs semaines pour des vérifications et des débriefings.