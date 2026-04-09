Le procès pour corruption du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu reprendra ce dimanche à Jérusalem après la fin de l'état d'urgence causé par le cessez-le-feu irano-américain.

Le procès de Netanyahu pour corruption reprendra dimanche

Le procès de Netanyahu pour corruption reprendra dimanche

AFP Agence France-Presse

Le procès du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, poursuivi pour corruption, reprendra dimanche, a annoncé jeudi le tribunal de district de Jérusalem, après la levée de l'état d'urgence consécutive au cessez-le-feu irano-américain.

«Avec la levée de l'état d'urgence et la reprise du fonctionnement du système judiciaire, les audiences reprennent leur cours», et la prochaine audience du Premier ministre «est fixée au dimanche» à 09H30 (06H30 GMT), pour une audition avec la défense au tribunal de district de Jérusalem, indique un communiqué du tribunal.

Grâce présidentielle?

Benjamin Netanyahu est jugé dans trois affaires de corruption, dans lesquelles il nie toute responsabilité. Il est accusé, ainsi que son épouse Sara, d'avoir accepté des produits de luxe d'une valeur de plus de 260'000 dollars (environ 225'000 euros), tels que cigares, bijoux et champagne, de la part de milliardaires, en échange de faveurs politiques.

Dans deux autres affaires, il est accusé d'avoir tenté de négocier une couverture plus favorable dans deux médias israéliens. Netanyahu est le premier chef de gouvernement en fonction de l'histoire d'Israël à être mis en examen pour corruption.

Il avait officiellement demandé fin novembre une grâce présidentielle, fort du soutien du président américain Donald Trump qui avait demandé un tel geste à son homologue israélien, Isaac Herzog. Ce dernier a affirmé mi-février que l'examen de cette demande était en cours, tout en disant refuser toute pression dans cette affaire.