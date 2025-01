La plus timide des musaraignes a été photographiée pour la première fois

La musaraigne du mont Lyell était le seul mammifère californien à n'avoir jamais été photographié. Photo: Vishal Subramanyan/California Academy of Sciences

Modeste et furtive, elle déteste être sur les photos et esquive l'objectif avec brio. Résultat: tous les scientifiques de l'État de Californie se sont évidemment bousculés, des années durant, pour immortaliser son museau. En vain.

Mais cette petite starlette moustachue a fini par se faire avoir. La musaraigne du mont Lyell, seul mammifère californien à n'avoir jamais été photographié, figure désormais dans la pellicule de trois jeunes étudiants de l'Université de Berkeley. Affiliés à la California Academy of Sciences, ceux-ci s'étaient fixé la folle mission de repérer la petite créature, pourtant follement rapide et agile, au cœur de la Sierra Nevada.

Sur Instagram, ils racontent leur périple et célèbrent leur réussite, alors que plusieurs médias anglo-saxons tels que «The Guardian» se sont promptement chargés de diffuser la photo historique: on y découvre l'animal, nez levé, œil brillant, en pleine recherche de vers juteux à se mettre sous la dent. Jusqu'ici, seuls des dessins approximatifs de la créature étaient disponibles sur la Toile et dans les ouvrages de biologie.

«On ne dormait pas plus de 2 heures à la fois»

Après avoir installé près de 150 pièges dans une zone marécageuse située à plus de 2000 mètres d'altitude, le trio de scientifiques a finalement été en mesure de capturer, puis d'observer cinq spécimens de la fameuse musaraigne.

«Durant les trois nuits que nous avons passées sur place, nous vérifiions constamment le bien-être des musaraignes, racontent-ils sur Instagram. On ne dormait pas plus de 2 heures à la fois.»

Considérée comme une espèce menacée en Californie, la musaraigne du mont Lyell réside dans des zones de haute altitude, souvent enneigées, où elle passe le plus clair de son temps à chasser. Dotée d'un métabolisme particulièrement rapide, elle doit se nourrir plusieurs fois par jour pour survivre. Or, son habitat de prédilection est largement menacé par le changement climatique, ce qui augmentait le sentiment d'urgence chez les chercheurs, car on ne peut aider une espèce dont on ne sait quasiment rien.

Un gramme et demi par musaraigne

Auprès du «Guardian», Prakrit Jain, l'un des étudiants impliqués dans l'expédition, raconte ce qu'il a ressenti en tenant l'une des musaraignes dans ses mains: «C'est très différent d'une souris ou d'un hamster, ces musaraignes ont presque la taille d'un insecte!»

En effet, bien qu'elles mangent toute la journée, ces mammifères mesurent moins de 10cm et ne pèsent pas plus d'un gramme et demi.

Mais pas de panique: les trois étudiants ont tenu à préciser qu'une fois leur mission terminée, ils ont docilement libéré toutes les musaraignes, sans doute un peu contrariées, mais en pleine forme.