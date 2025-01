Une pilule pour prolonger la vie des chiens âgés pourrait arriver cette année. Développée par l'entreprise américaine Loyal, elle promet d'ajouter au moins un an de vie en bonne santé à votre toutou. Une recherche qui pourrait également profiter aux humains.

Solène Monney Journaliste Blick

Toute bonne chose a une fin. Et les propriétaires de chiens ne le savent que trop bien: leur fidèle compagnon ne sont pas éternels. Mais bonne nouvelle! Un médicament pour freiner le vieillissement de votre boule de poiles devrait sortir cette année.

En effet, Loyal, une entreprise de biotechnologie américaine, travaille depuis des années sur une pilule saveur bœuf, à prendre quotidiennement, pour offrir à votre vieux chien au moins une année supplémentaire de vie en bonne santé. Mais avant de mettre la charrue avant les bœufs, la start-up doit encore avoir l'aval de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

La directrice générale de Loyal Céline Halouia a bon espoir que leur recherche soit également bénéfique aux humains. «Découvrir comment prévenir le déclin lié à l’âge chez les chiens est un indicateur très prometteur pour appliquer ces découvertes aux humains. Les chiens souffrent de maladies similaires liées à l’âge et partagent nos environnements ainsi que nos habitudes, ce que les souris de laboratoire ne peuvent pas reproduire», explique-t-elle dans les colonnes du «Guardian». Mais c'est encore musique d'avenir.

«Pas immortels»

Si la promesse de l'entreprise est ambitieuse, sa directrice tient à clarifier les choses: «Nous ne créons pas de chiens immortels.» Elle ajoute: «Nous supposons que le médicament prolonge la durée de vie en améliorant la santé et en ralentissant ainsi le processus de vieillissement.» Il y a donc encore de grande chance que votre animal de compagnie de vous survive pas.

Mais la pilule, conçue pour les chiens de 10 ans et plus pesant au moins six kilos, se présente déjà comme un remède prometteur. Mais alors, comment fonctionne-t-il? Avec l’âge, la santé métabolique de votre chien décline, augmentant le risque de maladies. Ce traitement vise à atténuer ces dysfonctionnements liés au vieillissement, offrant ainsi la possibilité d’ajouter une, voire plusieurs années à la vie de votre fidèle compagnon.

Et les autres chiens?

On pourrait penser que cette pilule laisse de côté une grande partie des toutous, notamment les grands chiens, dont l’espérance de vie est en moyenne de 7 à 10 ans, contre 14 à 16 ans pour les petites races. Mais Loyal a tout anticipé. L’entreprise prévoit de commercialiser dès 2027 deux traitements sous forme de seringues, administrées par des vétérinaires tous les trois à six mois ou un comprimé à prendre quotidiennement.

Cela semble presque trop beau pour être vrai. Désormais, Loyal doit convaincre la FDA pour pouvoir commercialiser son médicament. L’entreprise vise une approbation conditionnelle, permettant aux vétérinaires américains de prescrire le traitement aux chiens âgés début 2025. Parallèlement, elle poursuivra l’étude entamée il y a 4 ans pour obtenir, à terme, une approbation complète.

L’avenir nous dira si cette promesse révolutionnaire tiendra ses engagements ou si elle restera un simple rêve. En attendant, les maîtres du monde entier espèrent offrir à leurs compagnons à quatre pattes une chance de vieillir en pleine santé... plus longtemps.