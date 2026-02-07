DE
Dans la région de Bologne
Un «sabotage» touche des trains le weekend d'ouverture des JO

Des sabotages présumés ont perturbé le trafic ferroviaire autour de Bologne, pendant les JO-2026 de Milan–Cortina. Matteo Salvini évoque des similitudes avec un incident avant les JO de Paris 2024.
Le ministre italien des Transports, Matteo Salvini, s'est dit préoccupé samedi par les «graves actes de sabotage» qui ont retardé les trains dans le centre de l'Italie, suggérant qu'ils pourraient être liés à l'ouverture des JO d'hiver. La police enquête toujours sur trois incidents ayant causé des dégâts sur les lignes autour de Bologne et n'exclut pas un lien potentiel avec les Jeux de Milan-Cortina, a déclaré l'agence ANSA.

«Ce matin, de graves dommages ont été constatés sur l'infrastructure ferroviaire, attribuables à des actes de sabotage, qui ont perturbé la circulation des trains, actuellement en voie de reprise progressive», ont fait savoir les chemins de fer italiens (FS) dans un communiqué. Un porte-parole de la police a confirmé à l'AFP qu'un incendie survenu au niveau d'un aiguillage sur la ligne Bologne-Venise était probablement d'origine criminelle, mais a précisé que personne n'avait encore revendiqué la responsabilité de cet acte.

«Les graves incidents de sabotage qui se sont produits ce matin près des gares de Bologne et à Pesaro, causant d'importantes perturbations pour des milliers de voyageurs, sont préoccupants», a déclaré Matteo Salvini dans un communiqué. Il a rappelé le sabotage ferroviaire qui avait paralysé le réseau de trains à grande vitesse français quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques en juillet 2024.

Similitudes avec Paris 2024

Interrogé sur l'existence d'informations spécifiques concernant un lien avec les Jeux olympiques de Milan-Cortina, son porte-parole a déclaré à l'AFP: «Il existe des similitudes dans l'action et le timing» avec l'incident de Paris. Salvini, chef du parti d'extrême droite Ligue et membre du gouvernement de coalition de la Première ministre Giorgia Meloni, a ajouté qu'il «suivait de près la situation».

La cérémonie d'ouverture des JO-2026 Milan Cortina a eu lieu vendredi soir dans la ville de Milan, dans le nord du pays, tandis que les épreuves se déroulent sur place et dans les montagnes du nord de l'Italie. Des actes présumés de sabotage ou d'incendie criminel ont déjà été invoqués pour expliquer des retards sur les chemins de fer italiens, sans que cela soit toujours justifié.

