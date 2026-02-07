Depuis mercredi, les compétitions olympiques ont lieu à Milan, Cortina et dans les autres villes hôtes. Les premières décisions concernant les médailles sont au programme de samedi. Voici le tableau des médailles olympiques.

Emy-Nella Cartier et Alexander Hornstein

Les 25e Jeux olympiques d'hiver auront lieu du 6 au 22 février 2026 dans tout le nord de l'Italie. La Suisse y sera représentée dans 16 disciplines par 175 athlètes, dont 14 ont déjà remporté au moins une médaille olympique. Au cours de la longue histoire des Jeux d'hiver (première édition en 1924), la Suisse a remporté un total de 168 médailles, sauf en 1964 à Innsbruck où elle n'a rien gagné.

Jusqu'à présent, les athlètes olympiques suisses les plus titrés de tous les temps sont Dario Cologna et Simon Ammann, avec quatre médailles d'or, mais aucun des deux n'en remportera une autre. Alors que Cologna a mis un terme à sa carrière en mars 2022, Ammann n'a pas été convoqué pour les matches en cours. Néanmoins, la Suisse a de bonnes chances de monter sur le podium dans plusieurs disciplines.



Voici le jeu de médailles suisse de Milano Cortina 2026