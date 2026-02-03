A partir du 4 février, le nord de l'Italie sera au centre de l'attention du monde entier lorsque 2900 athlètes se disputeront les médailles. Les Jeux se dérouleront de manière décentralisée dans six endroits. Blick vous dévoile qui sera en action et où.

Emy-Nella Cartier et Alexander Hornstein

Avec les Jeux olympiques d’hiver, l’Italie s’apprête à devenir le cœur battant du sport mondial. Du 6 au 22 février 2026, 19 jours de compétition intense et d’émotions fortes attendent les fans, avec 348 médailles à distribuer. Parmi les prétendants, 175 athlètes suisses rêvent de briller sur le podium, prêts à défendre les couleurs de leur pays dans plusieurs disciplines et en divers endroits.

Milan et les montagnes: un partage entre salle et plein air

Les Jeux de 2026 rassemblent 16 disciplines, dont la majorité se dérouleront en extérieur. Seules cinq compétitions se dérouleront en intérieur: hockey sur glace, patinage artistique, patinage de vitesse, short-track et curling. Curieusement, le curling ne se tiendra pas à Milan, mais à Cortina d’Ampezzo, lieu emblématique des sports d’hiver.

Les épreuves de bobsleigh, skeleton et luge se dérouleront dans un canal de glace construit spécialement pour les Jeux, tandis que Cortina accueillera également le ski alpin, où les futures stars olympiques seront couronnées. Plus au nord, près de la frontière autrichienne, Anterselva verra s’affronter les biathlètes, mêlant précision et endurance.

Pour le ski de fond, le saut à ski et le combiné nordique, Val di Fiemme sera le rendez-vous incontournable. À Tesero, les fondeurs se livreront à des duels palpitants sur les pistes, tandis qu’à Predazzo, les sauteurs s’élanceront du tremplin pour des performances spectaculaires. Le combiné nordique alternera entre ces deux sites, garantissant un spectacle complet pour les amateurs de ski nordique.

Livigno et Bormio, premières olympiques et sensations fortes

Les Jeux 2026 marquent une première historique: le ski-alpinisme fait son entrée au programme olympique. Cette discipline, pratiquée en compétition depuis les années 1980, se déroulera à Bormio, petite localité de 4000 habitants déjà célèbre pour ses pistes de la Coupe du monde. Les spectateurs pourront y vivre des courses haletantes sur la mythique Stelvio, descente emblématique du ski alpin.

Livigno accueillera, quant à elle, les compétitions de ski acrobatique et de snowboard, offrant un cadre spectaculaire à proximité de la frontière suisse. Ces sites promettent des images saisissantes et des performances impressionnantes, avec de fortes chances pour la Suisse de décrocher plusieurs médailles et de marquer l’histoire.