Plus que quelques jours nous séparent de la 25e édition du plus grand événement sportif du monde. Pendant 19 jours, quelque 2900 athlètes se mesureront dans 16 disciplines et se battront pour réaliser leur rêve de remporter une médaille olympique.

Bien que la cérémonie d'ouverture ne se déroule que vendredi, le coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver 2026 sera donné mercredi. Dès le début des jeux, une équipe suisse sera engagée dans les épreuves de double mixte en curling. Mais il faudra attendre le 7 février pour connaître la première décision concernant les médailles.

Mercredi 4 février

11h30 : Ski alpin hommes descente 1er entraînement

19h05 : Curling Mixed-Doubles tour préliminaire avec Estonie-Suisse

19h30 : Luge monoplace hommes entraînement

Jeudi 5 février

10h05 : Curling Mixed-Doubles tour préliminaire

11h30 : Ski alpin femmes descente 1er entraînement

11h30 : Ski alpin hommes descente 2ème entraînement

12h10 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire Suède-Allemagne

14h30 : Luge monoplace hommes entraînement

14h35 : Curling double mixte tour préliminaire avec USA-Suisse

14h40 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire Italie-France

16h40 : Hockey sur glace féminin, tour préliminaire USA-Tchéquie

17h : luge de course monoplace femmes entraînement

17h : Saut à ski femmes 1er entraînement

19h05 : Curling Mixed-Doubles tour préliminaire avec Suisse-Corée

19h30 Snowboard Big Air hommes qualification

20h : Saut à ski hommes 1er entraînement

21h10 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire Finlande-Canada

Vendredi 6 février

9h : Saut à ski femmes 2ème entraînement

9h55 : Patinage artistique Compétition par équipe Danse sur glace

10h : luge de course monoplace hommes entraînement

10h05 : Curling Mixed-Doubles tour préliminaire avec Italie-Suisse

11h30 : Ski alpin femmes descente 2ème entraînement

11h30 : Ski alpin hommes descente 3ème entraînement

11h35 : Patinage artistique compétition par équipe couple

12h10 : Hockey sur glace féminin, tour préliminaire France-Japon

13h35 : Patinage artistique compétition par équipe patinage individuel femmes

14h35 Curling double mixte tour préliminaire

14h40 : Hockey sur glace féminin, tour préliminaire République tchèque-Suisse

20h : Cérémonie d'ouverture

Samedi 7 février

10h05 : Curling Mixed-Doubles tour préliminaire avec Suisse-Suède

10h30 : Ski freestyle slopestyle femmes qualification

11h30 : Ski alpin hommes descente

11h30 : Ski alpin femmes descente 3ème entraînement

12h10 : Tour préliminaire de hockey sur glace femmes Allemagne-Japon

13h00 : Ski de fond femmes skiathlon 10 km + 10 km

13h30 : Luge monoplace femmes entraînement

14h00 : Ski freestyle slopestyle hommes qualification

14h35 Curling doublettes mixtes

14h40 : Hockey sur glace préliminaire femmes Suède-Italie

16h00 : Patinage de vitesse femmes 3000 m

16h40 : Préliminaire hockey sur glace femmes USA-Finlande

17h : Luge de course monoplace hommes 1ère manche

17h45 : Saut à ski femmes tour d'essai

18h32 : Luge monoplace hommes 2ème manche

18h45 : Saut à ski femmes 1ère manche

19h05 : Curling double mixte avec République tchèque-Suisse

19h30 : Snowboard hommes finale Big Air

19h45 : Patinage artistique compétition par équipe patinage individuel hommes

19h57 : Saut à ski femmes finale

21h10 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire avec Suisse-Canada

22h05 : patinage artistique compétition par équipe danse sur glace

Dimanche 8 février

8h : luge de course monoplace femmes entraînement

9h : Snowboard slalom géant parallèle femmes qualification

9h30 : Snowboard slalom géant parallèle hommes qualification

10h05 : Curling double mixte

11h30 : Ski alpin descente femmes

12h30 Ski de fond hommes Skiathlon 10 km + 10 km

13h00 : Snowboard slalom géant parallèle femmes huitième de finale

13h24 : Snowboard slalom géant parallèle hommes huitième de finale

13 h 30 : luge biplace hommes entraînement

13h48 : Snowboard slalom géant parallèle femmes quart de finale

14h00 : Snowboard slalom géant parallèle hommes quart de finale

14h05 : Biathlon relais mixte 4 x 6km

14h12 : Snowboard slalom géant parallèle femmes demi-finale

14h19 : Snowboard slalom géant parallèle hommes demi-finale

14h26 : Snowboard Slalom géant parallèle femmes Finale

14h35 : Curling double mixte avec Grande-Bretagne-Suisse

14h36 : Snowboard Slalom géant parallèle hommes Finale

14h46 : Entraînement de luge biplace femmes

16h00 : Patinage de vitesse 5000m hommes

16h30 : Saut à ski femmes entraînement

16h40 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire France-Suède

17h00 : Luge monoplace hommes 3ème manche

18h34 : luge monoplace hommes 4e manche

19h : Saut à ski hommes entraînement

19h05 : Curling double mixte avec Suisse-Norvège

19h30 : Patinage artistique Compétition par équipes Couple

19h30 : Snowboard Big Air femmes qualification

20h45 : patinage artistique compétition par équipe patinage individuel femmes programme libre

21h10 : Hockey sur glace, phase préliminaire femmes République tchèque-Finlande

21h55 : patinage artistique compétition par équipe patinage individuel hommes programme libre

Lundi 9 février

8h : entraînement skeleton femmes

9h : Entraînement combiné nordique

10h05 : Curling double mixte avec Suisse-Canada

10h30 : Entraînement skeleton hommes

10h30 : Ski alpin combiné par équipe descente hommes

11.30 Ski alpin Combiné par équipe Descente Femmes Entraînement

12h10 : Hockey sur glace, tour préliminaire femmes Japon-Italie

12h30 : Finale ski acrobatique slopestyle femmes

13h00 : Entraînement de luge biplace femmes

13h53 : Entraînement de luge biplace hommes

14h00 : Ski alpin combiné par équipe slalom hommes

16h40 : Hockey sur glace, premier tour femmes Allemagne-France

17h : Luge monoplace femmes 1ère manche

17h30 : Patinage de vitesse 1000m femmes

18h : Saut à ski individuel hommes tour d'essai

18h05 : Curling Mixte-Doubles Demi-finales

18h35 : Luge monoplace femmes 2ème manche

19h : Saut à ski individuel hommes 1er tour

19h20 : Patinage artistique danse rythmique

19h30 : Snowboard Big Air Femmes Finale

20h12 : Saut à ski individuel hommes tour final

20h40 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire Suisse-USA

21h10 : Hockey sur glace féminin, tour préliminaire Canada-Tchéquie

Mardi 10 février

8h : luge de course biplace femmes entraînement

8h53 : Entraînement luge biplace hommes

9h : Combiné nordique tremplin normal entraînement 2

9h15 : Ski de fond sprint classique femmes qualification

9h55 : Ski de fond Sprint Classic Hommes Qualification

10h30 : Shorttrack 500m femmes séries

10h30 : Ski alpin combiné par équipe descente femmes

11h00 : Entraînement skeleton femmes

11h10 : Shorttrack 1000m hommes séries

11h15 : Ski acrobatique Moguls Hommes Qualification

11h45 : Ski de fond Sprint Classic femmes quart de finale

11h59 : Short-track relais par équipe mixte quart de finale

12h10 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire Japon-Suède

12h15 : Ski de fond Sprint Classic hommes quart de finale

12h30 : Ski Freestyle Slopestyle Hommes Finale

12h34 : Demi-finale du relais par équipe mixte en short-track

12h45 : Ski de fond Sprint Classic femmes demi-finale

12h57 : Ski de fond Sprint Classic hommes demi-finale

13h03 : Finale du relais par équipe mixte en short-track

13h13 : Finale du sprint classique femmes en ski de fond

13h25 : Finale du sprint classique hommes en ski de fond

13h30 : Biathlon 20km individuel hommes

13h30 : Entraînement skeleton hommes

14h00 : Ski alpin combiné par équipe slalom femmes

14h05 : Curling Mixed-Doubles Match pour la troisième place

14h15 : Ski Freestyle Moguls Femmes Qualification

16h40 : Hockey sur glace préliminaire femmes Italie-Allemagne

17h : Luge monoplace femmes 3ème manche

17h30 : Saut à ski par équipe mixte tour d'essai

18h05 : Curling Mixed-Doubles Finale

18h30 : Patinage artistique monoplace hommes programme court

18h34 : Luge monoplace femmes 4e manche

18h45 : Saut à ski par équipe mixte 1er tour

20 h : Saut à ski par équipe mixte, tour final

20h10 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire Canada-USA

21h10 : Hockey sur glace féminin, tour préliminaire Finlande-Suisse

Mercredi 11 février

9h10 : Combiné nordique hommes tremplin normal/10km saut à ski tour d'essai

10h : Combiné nordique hommes Tremplin normal/10km Saut à ski Tour de compétition

10h : Skeleton Femmes entraînement individuel manche 5

10h30 : Snowboard Femmes Halfpipe Qualification manche 1

11h00 : Ski Freestyle Femmes Moguls Qualification 2

11h02 : Skeleton Femmes entraînement individuel course 6

11h27 : Snowboard Femmes Halfpipe Qualification Course 2

11h30 : Ski alpin hommes Super-G

12h30 : Skeleton hommes entraînement individuel course 5

13h32 : Skeleton hommes entraînement individuel course 6

13h45 : Combiné nordique hommes tremplin normal/10km ski de fond

14h15 : Biathlon femmes 15km individuel

14h15 : Ski acrobatique femmes Moguls Final 1

14h55 : Ski acrobatique femmes Moguls Final 2

16h40 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Slovaquie vs Finlande

17h00 : Luge de course biplace femmes course 1

17h51 : Luge biplace hommes course 1

18h30 : Patinage de vitesse hommes 1000m

18h53 : luge de course biplace femmes course 2

19h05 : Curling hommes tour préliminaire

19h30 : Patinage artistique mixte danse sur glace programme libre

19h30 : Snowboard Hommes Halfpipe Qualification Course 1

19h44 : Luge biplace hommes course 2

20h27 : Snowboard hommes halfpipe qualification course 2

21h10 : Hockey sur glace hommes, tour préliminaire Suède-Italie

Jeudi 12 février

9h05 : Curling femmes tour préliminaire avec Italie-Suisse

9h30 : Skeleton hommes individuel course 1

10h : Ski Freestyle Hommes Moguls Qualification 2

10h00 : Snowboard hommes Snowboard cross manche 1

10h55 : Snowboard hommes Snowboard cross course 2

11h08 : Skeleton Hommes Simple Course 2

11h30 : Ski alpin femmes Super-G

12h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Suisse vs. France

12h15 : Ski acrobatique hommes Moguls Finale 1

12h50 : Bobsleigh hommes entraînement bob à deux manche 1

12h55 : Ski acrobatique hommes Moguls Finale 2

13h00 : Ski de fond femmes 10km départ intermittent style libre

13h45 : Snowboard hommes Snowboard cross huitième de finale

14h03 : Bobsleigh hommes entraînement bob à deux manche 2

14h05 : Curling hommes tour préliminaire avec USA-Suisse

14h18 : Snowboard hommes Snowboard cross quart de finale

14h39 : Snowboard hommes Snowboard cross demi-finale

14h56 : Snowboard hommes Snowboard cross petite finale

15h01 : Snowboard hommes Snowboard cross finale

15h30 : Bobsleigh femmes entraînement monobob

16h30 : Patinage de vitesse femmes 5000m

16h40 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Tchéquie vs Canada

17h : Saut à ski femmes grand tremplin entraînement 1

18h30 : luge de compétition, relais par équipe mixte

19h05 : Curling femmes tour préliminaire

19h30 : Snowboard Femmes Halfpipe Final

20h : Saut à ski hommes entraînement grand tremplin

20h15 : Short-track femmes 500m quart de finale

20h28 : Shorttrack hommes 1000m quart de finale

21h : Shorttrack femmes 500m demi-finale

21h07 : Shorttrack hommes 1000m demi-finale

21h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Lettonie-USA et Allemagne-Danemark

21h31 : Short-track femmes 500m Finale B

21h36 : Shorttrack femmes 500m Finale A

21h43 : short-track hommes 1000m finale B

21h48 : short-track hommes 1000m finale A

Vendredi 13 février

9h : Bobsleigh hommes entraînement bob à deux manche 3

9h : Combiné nordique hommes grand tremplin entraînement 1

9h05 : Curling hommes Round Robin avec Suisse-Tchéquie

10h00 : Snowboard femmes Snowboard cross manche 1

10h13 : Bobsleigh hommes entraînement bob à deux manche 4

10h55 : Snowboard femmes Snowboard cross course 2

11h45 : bobsleigh femmes entraînement monobob 3

11h45 : Ski de fond hommes 10km départ intermittent style libre

12h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Finlande-Suède et Italie-Slovaquie

12h49 : Bobsleigh femmes entraînement monobob 4e manche

13h30 : Snowboard femmes Snowboard cross huitième de finale

14h00 : Biathlon hommes 10km sprint

14h03 : Snowboard femmes Snowboard cross quart de finale

14h05 : Curling femmes Round Robin avec Chine-Suisse

14h24 : Snowboard femmes Snowboard cross demi-finale

14h41 : Snowboard femmes Snowboard cross petite finale

14h46 : Snowboard femmes Snowboard cross grande finale

16h : Patinage de vitesse hommes 10'000m

16h : Skeleton femmes individuel course 1

16h40 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire France-Tchéquie

16h40 : Hockey sur glace féminin, play-offs, quart de finale

17h48 : skeleton femmes individuel course 2

18h30 : Saut à ski hommes grand tremplin entraînement 2

19h : Patinage artistique hommes patinage libre individuel

19h05 : Curling hommes Round Robin avec Suisse-Chine

19h30 : Skeleton Hommes Simple Course 3

19h30 : Snowboard Hommes Halfpipe Final Course 1

19h59 : Snowboard Hommes Halfpipe Final Course 2

20h28 : Snowboard Hommes Halfpipe Final Course 3

21h05 : skeleton hommes individuel course 4

21h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Canada-Suisse

21h10 : Hockey sur glace féminin, play-offs, quart de finale

Samedi 14 février

9h : Saut à ski dames grand tremplin entraînement 2

9h05 : Curling femmes Round Robin avec Suisse-Japon

10h : Bobsleigh femmes entraînement monobob 5e manche

10h : Ski alpin hommes slalom géant manche 1

10h30 : Ski Freestyle Femmes Dual Moguls Tour des 32 derniers

11h : Ski acrobatique femmes Dual Moguls huitième de finale

11h04 : Bobsleigh femmes entraînement monobob 6e manche

11h20 : Ski acrobatique femmes Dual Moguls quart de finale

11h35 : Ski acrobatique femmes Dual Moguls demi-finale

11h46 : Ski Freestyle Femmes Dual Moguls Petite Finale

11h48 : Ski Freestyle Femmes Dual Moguls Grande Finale

12h00 : Ski de fond femmes relais 4 x 7,5km

12h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Suède-Slovaquie et Allemagne-Lettonie

12h30 : Bobsleigh hommes entraînement bob à deux manche 5

13h30 : Ski alpin hommes slalom géant course 2

13h43 : Bobsleigh hommes entraînement bob à deux course 6

14h05 : Curling hommes Round Robin avec Suisse-Canada

14h45 : Biathlon femmes 7,5km sprint

16h : Patinage de vitesse femmes poursuite par équipe quart de finale

16h40 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Finlande-Italie

16h40 : Hockey sur glace féminin, play-offs, quart de finale

17h00 : Patinage de vitesse hommes 500m

17h30 : Saut à ski hommes grand tremplin individuel tour d'essai

18h : Skeleton Femmes individuel manche 3

18h45 : Saut à ski hommes grand tremplin individuel 1er tour

19h05 : Curling féminin Round Robin avec Canada-Suisse

19h30 : Ski Freestyle Femmes Big Air Qualification manche 1

19h35 : Skeleton femmes individuel manche 4

19h57 : Saut à ski hommes grand tremplin individuel finale

20h15 : Short-track hommes 1500m quart de finale

20h15 : Ski Freestyle Femmes Big Air Qualification manche 2

21h00 : Ski Freestyle femmes qualification Big Air manche 3

21h01 : Short-track femmes 1000m éliminatoires

21h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire USA-Danemark

21h10 : Hockey sur glace féminin, play-offs, quart de finale

21h49 : Shorttrack hommes 1500m demi-finale

22h05 : Shorttrack femmes relais 3000m demi-finale

22h35 : Shorttrack hommes 1500m Finale B

22h42 : Shorttrack hommes 1500m Finale A

Dimanche 15 février

9h : Combiné nordique hommes grand tremplin entraînement 2

9h05 : Curling hommes Round Robin

10h : Bobsleigh femmes Monobob course 1

10h : Ski alpin femmes slalom géant manche 1

10h30 : Ski acrobatique hommes Dual Moguls tour des 32 derniers

11h : Ski acrobatique hommes Dual Moguls huitièmes de finale

11h15 : Biathlon hommes poursuite 12,5km

11h20 : Ski acrobatique hommes Dual Moguls quart de finale

11h30 : Saut à ski hommes grand tremplin entraînement 3

11h35 : Ski acrobatique hommes Dual Moguls demi-finale

11h46 : Ski Freestyle Hommes Dual Moguls Petite Finale

11h48 : Ski Freestyle Hommes Dual Moguls Grande Finale

11h50 : Bobsleigh femmes Monobob 2ème manche

12h00 : Ski de fond hommes relais 4 x 7,5km

12h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Suisse-Tchéquie

13h30 : Ski alpin femmes slalom géant manche 2

13h45 : Snowboard mixte Snowboard Cross Team quart de finale

14h05 : Curling Femmes Round Robin

14h15 : Snowboard Mixte Snowboard Cross Team demi-finale

14h35 : Snowboard Mixte Snowboard Cross Team Petite finale

14h40 : Snowboard Mixte Snowboard Cross Team Grande Finale

14h45 : Biathlon femmes poursuite 10 km

16h : Patinage de vitesse hommes poursuite par équipe quart de finale

16h40 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Canada-France

17h03 : Patinage de vitesse féminin 500m

17h35 : Saut à ski féminin grand tremplin individuel tour d'essai

18h00 : Skeleton Mixed Team

18h45 : Saut à ski femmes grand tremplin individuel 1er tour

19h05 : Curling hommes Round Robin avec Grande-Bretagne-Suisse

19h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Danemark vs Lettonie

19h30 : Ski acrobatique hommes qualification Big Air manche 1

19h45 : Patinage artistique mixte couple programme court

19h57 : Saut à ski féminin grand tremplin individuel, phase finale

20h15 : Ski acrobatique hommes Big Air Qualification manche 2

21h : Ski Freestyle hommes qualification Big Air manche 3

21h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire USA-Allemagne

Lundi 16 février

9h : Saut à ski hommes grand tremplin entraînement 3

9h05 : Curling femmes Round Robin avec Suède-Suisse

10h : Bobsleigh hommes bob à deux manche 1

10h : Ski alpin hommes slalom manche 1

10h30 : Snowboard femmes slopestyle qualification course 1

11h : Shorttrack femmes 1000m quart de finale

11h18 : Shorttrack hommes séries 500m

11h35 : Snowboard femmes qualification slopestyle course 2

11h55 : Short-track femmes 1000m demi-finale

11h57 : Bobsleigh hommes course à deux 2

12h04 : Shorttrack hommes relais 5000m demi-finale

12h41 : Short-track femmes 1000m finale B

12h47 : Short-track femmes 1000m Finale A

13h30 : Ski alpin hommes slalom manche 2

14h00 : Snowboard hommes qualification slopestyle course 1

14h05 : Curling hommes Round Robin

15h05 : Snowboard hommes qualification slopestyle manche 2

16h40 : Hockey sur glace féminin demi-finale des play-offs

18h : Saut à ski hommes Super Team tour d'essai

19h : Bobsleigh femmes Monobob manche 3

19h : Saut à ski hommes Super Team 1er tour

19h05 : Curling féminin Round Robin avec Suisse-Grande-Bretagne

19h30 : Ski Freestyle femmes Big Air Final manche 1

19h43 : Saut à ski hommes Super Team 2ème tour

19h53 : Ski Freestyle Femmes Big Air Final manche 2

20h00 : Patinage artistique en couple, programme libre

20h17 : Ski Freestyle Femmes Big Air Final manche 3

20h20 : Saut à ski hommes Super Team Final

21h06 : Bobsleigh femmes Monobob course 4

21h10 : Hockey sur glace femmes demi-finales des play-offs

Mardi 17 février

9h05 : Curling hommes Round Robin avec Suisse-Suède

9h10 : Combiné nordique hommes grand tremplin/10km saut à ski tour d'essai

10h : Combiné nordique hommes grand tremplin/10km saut à ski tour de compétition

10h45 : Ski Freestyle Femmes Aerials Qualification 1

11h30 : Ski Freestyle Femmes Aerials Qualification 2

12h10 : Hockey sur glace hommes qualification playoffs

13h00 : Snowboard Femmes Slopestyle Final Run 1

13h27 : Snowboard Femmes Slopestyle Final Run 2

13h30 : Ski Freestyle Hommes Qualification Aerials 1

13h45 : Combiné nordique hommes grand tremplin/10km ski de fond

13h54 : Snowboard Femmes Slopestyle Finale manche 3

14h00 : Bobsleigh femmes entraînement bob à deux manche 1

14h05 : Curling Femmes Round Robin avec Corée-Suisse

14h15 : Ski acrobatique hommes Qualification Aerials 2

14h30 : Biathlon hommes relais 4 x 7,5km

14h30 : Patinage de vitesse hommes demi-finale poursuite par équipe

14h52 : Patinage de vitesse femmes demi-finale poursuite par équipes

15h04 : Bobsleigh femmes entraînement bob à deux course 2

15h24 : Patinage de vitesse hommes poursuite par équipe finale D

15h30 : Patinage de vitesse hommes poursuite par équipes finale C

15h43 : Patinage de vitesse femmes poursuite par équipe finale D

15h49 : Patinage de vitesse dames poursuite par équipes finale C

16h22 : Patinage de vitesse hommes poursuite par équipes finale B

16h28 : Patinage de vitesse hommes poursuite par équipes finale A

16h40 : Hockey sur glace hommes qualification pour les play-offs

16h41 : Patinage de vitesse dames poursuite par équipes finale B

16h47 : Patinage de vitesse femmes poursuite par équipes finale A

18h45 : Patinage artistique femmes patinage individuel programme court

19h00 : Bobsleigh hommes course de bob à deux 3

19h05 : Curling hommes Round Robin avec Allemagne-Suisse

19h30 : Ski acrobatique hommes Big Air Final course 1

19h53 : Ski Freestyle Hommes Big Air Final Course 2

20h17 : Ski Freestyle Hommes Big Air Final Course 3

21h05 : Bobsleigh à deux hommes course 4 (finale)

21h10 : Hockey sur glace hommes qualification playoffs

Mercredi 18 février

9h : Combiné nordique hommes grand tremplin entraînement 4

9h05 : Curling femmes Round Robin

9h45 : Ski de fond dames sprint par équipe style libre qualification

10h : Bobsleigh hommes entraînement bob à 4 manche 1

10h00 : Ski alpin femmes slalom course 1

10h15 : Ski de fond hommes Qualification sprint par équipe style libre

11h13 : Bobsleigh hommes entraînement bob à 4 manche 2

11 h 30 : Ski acrobatique femmes Finale 1 en aérologie

11h45 : Ski de fond femmes par équipe sprint libre Finale

12h10 : Hockey sur glace hommes play-offs quart de finale

12h15 : Ski de fond hommes Finale sprint par équipe style libre

12h30 : Ski acrobatique femmes Finale Aerials 2

12h30 : Snowboard hommes Slopestyle Final Run 1

12h59 : Snowboard Hommes Slopestyle Final Run 2

13h28 : Snowboard Hommes Slopestyle Final Run 3

13h30 : Ski alpin femmes slalom manche 2

14h00 : Bobsleigh femmes entraînement bob à deux course 3

14h05 : Curling hommes Round Robin avec Norvège-Suisse

14h45 : Biathlon femmes relais 4 x 6km

15h04 : Bobsleigh femmes entraînement bob à deux course 4

16h40 : Hockey sur glace hommes play-offs quart de finale

18h10 : Hockey sur glace hommes play-offs quarts de finale

19h05 : Curling féminin Round Robin avec Suisse-Danemark

20h15 : Shorttrack hommes 500m quart de finale

20h44 : Shorttrack hommes 500m demi-finale

20h51 : Shorttrack femmes 3000m relais finale B

21h : Shorttrack femmes 3000m relais finale A

21h10 : Hockey sur glace hommes play-offs quart de finale

21h27 : Short-track hommes 500m Finale B

21h32 : Short-track hommes 500m Finale A

Jeudi 19 février

9h05 : Curling hommes Round Robin avec Italie-Suisse

9h10 : Combiné nordique hommes sprint par équipe saut à ski tour d'essai

9h50 : Ski alpinisme femmes sprint éliminatoires

10h00 : Bobsleigh hommes entraînement bob à 4 manche 3

10h00 : Combiné nordique hommes sprint par équipe saut à ski tour de compétition

10h30 : Ski acrobatique hommes Freeski Halfpipe Qualification course 1

10h30 : Ski alpinisme hommes séries de sprint

11h13 : Bobsleigh hommes entraînement bob à 4 manche 4

11h27 : Ski acrobatique hommes Freeski Halfpipe Qualification course 2

11h30 : Ski Freestyle Hommes Aerials Final 1

12h30 : Ski acrobatique hommes Aerials Final 2

12h55 : Ski alpinisme femmes demi-finale sprint

13h25 : Ski alpinisme hommes demi-finale sprint

13h55 : Ski alpinisme femmes finale sprint

14h : Bobsleigh femmes entraînement bob à deux manche 5

14h00 : Combiné nordique hommes sprint par équipe ski de fond

14h05 : Curling femmes Round Robin avec Suisse-USA

14h15 : Ski alpinisme hommes Finale sprint

14h40 : Hockey sur glace femmes match pour la troisième place

15h04 : Bobsleigh féminin entraînement bob à deux manche 6

16h30 : Patinage de vitesse hommes 1500m

19h : Patinage artistique femmes patinage libre individuel

19h05 : Curling hommes demi-finale

19h10 : Finale hockey sur glace femmes

19h30 : Ski Freestyle Femmes Freeski Halfpipe Qualification manche 1

20h27 : Ski Freestyle Femmes Freeski Halfpipe Qualification manche 2

Vendredi 20 février

10h : Bobsleigh hommes entraînement bob à 4 manche 5

10h00 : Ski Freestyle Femmes Ski Cross Têtes de série

11h13 : Bobsleigh hommes entraînement bob à 4 manche 6

12h : ski acrobatique femmes ski cross huitième de finale

12h35 : Ski freestyle femmes Ski cross quart de finale

12h54 : Ski Freestyle Femmes Ski Cross Demi-finale

13h10 : Ski Freestyle Femmes Ski Cross Petite Finale

13h15 : Ski Freestyle Femmes Ski Cross Grande Finale

14h05 : Demi-finale de curling femmes

14h15 : Biathlon hommes 15km départ en masse

16h30 : Patinage de vitesse femmes 1500m

16h40 : Hockey sur glace hommes demi-finale des play-offs

18h : Bobsleigh femmes course 1 à deux

19h05 : Curling hommes match pour la troisième place

19h30 : Ski Freestyle Hommes Freeski Halfpipe Finale manche 1

19h50 : Bobsleigh femmes course 2

19h59 : Ski Freestyle Hommes Freeski Halfpipe Final Course 2

20h15 : Shorttrack femmes 1500m quart de finale

20h28 : Ski Freestyle Hommes Freeski Halfpipe Finale manche 3

21h02 : Shorttrack femmes 1500m demi-finale

21h10 : Hockey sur glace hommes demi-finale des playoffs

21h18 : Shorttrack hommes relais 5000m finale B

21h30 : Shorttrack hommes 5000m relais finale A

22h : Shorttrack femmes 1500m Finale B

22h07 : Shorttrack femmes 1500m Finale A

21 février

10h : Bobsleigh hommes course 1 à quatre

10h : Ski Freestyle Hommes Tête de série Ski Cross

10h45 : Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 1

11h : Ski de fond hommes 50km départ en masse classique

11h45 : Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 2

11h57 : Bobsleigh hommes course à quatre 2

12h00 : Ski acrobatique hommes Ski cross huitième de finale

12h35 : Ski acrobatique hommes Ski cross quart de finale

12h54 : Ski acrobatique hommes Ski cross demi-finale

13h10 : Ski Freestyle Hommes Ski Cross Petite Finale

13h15 : Ski Freestyle Hommes Ski Cross Grande Finale

13h30 : Ski alpinisme mixte relais mixte

14h05 : Curling femmes match pour la troisième place

14h15 : Biathlon femmes 12,5km départ en ligne

15h00 : Patinage de vitesse hommes départ en ligne demi-finale

15h50 : Patinage de vitesse femmes départ en masse demi-finale

16h40 : Patinage de vitesse hommes départ en ligne finale

17h15 : patinage de vitesse femmes départ en masse finale

19h : Bobsleigh femmes course à deux 3

19h05 : Finale de curling hommes

19h30 : Ski Freestyle Femmes Freeski Halfpipe Finale manche 1

19h59 : Ski Freestyle Femmes Freeski Halfpipe Finale manche 2

20h28 : Ski Freestyle Femmes Freeski Halfpipe Finale manche 3

20h40 : Hockey sur glace hommes match pour la troisième place

21h05 : Bobsleigh féminin à deux manche 4 (finale)

22 février