Bien que la cérémonie d'ouverture ne se déroule que vendredi, le coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver 2026 sera donné mercredi. Dès le début des jeux, une équipe suisse sera engagée dans les épreuves de double mixte en curling. Mais il faudra attendre le 7 février pour connaître la première décision concernant les médailles.
Mercredi 4 février
- 11h30 : Ski alpin hommes descente 1er entraînement
- 19h05 : Curling Mixed-Doubles tour préliminaire avec Estonie-Suisse
- 19h30 : Luge monoplace hommes entraînement
Jeudi 5 février
- 10h05 : Curling Mixed-Doubles tour préliminaire
- 11h30 : Ski alpin femmes descente 1er entraînement
- 11h30 : Ski alpin hommes descente 2ème entraînement
- 12h10 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire Suède-Allemagne
- 14h30 : Luge monoplace hommes entraînement
- 14h35 : Curling double mixte tour préliminaire avec USA-Suisse
- 14h40 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire Italie-France
- 16h40 : Hockey sur glace féminin, tour préliminaire USA-Tchéquie
- 17h : luge de course monoplace femmes entraînement
- 17h : Saut à ski femmes 1er entraînement
- 19h05 : Curling Mixed-Doubles tour préliminaire avec Suisse-Corée
- 19h30 Snowboard Big Air hommes qualification
- 20h : Saut à ski hommes 1er entraînement
- 21h10 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire Finlande-Canada
Vendredi 6 février
- 9h : Saut à ski femmes 2ème entraînement
- 9h55 : Patinage artistique Compétition par équipe Danse sur glace
- 10h : luge de course monoplace hommes entraînement
- 10h05 : Curling Mixed-Doubles tour préliminaire avec Italie-Suisse
- 11h30 : Ski alpin femmes descente 2ème entraînement
- 11h30 : Ski alpin hommes descente 3ème entraînement
- 11h35 : Patinage artistique compétition par équipe couple
- 12h10 : Hockey sur glace féminin, tour préliminaire France-Japon
- 13h35 : Patinage artistique compétition par équipe patinage individuel femmes
- 14h35 Curling double mixte tour préliminaire
- 14h40 : Hockey sur glace féminin, tour préliminaire République tchèque-Suisse
- 20h : Cérémonie d'ouverture
Samedi 7 février
- 10h05 : Curling Mixed-Doubles tour préliminaire avec Suisse-Suède
- 10h30 : Ski freestyle slopestyle femmes qualification
- 11h30 : Ski alpin hommes descente
- 11h30 : Ski alpin femmes descente 3ème entraînement
- 12h10 : Tour préliminaire de hockey sur glace femmes Allemagne-Japon
- 13h00 : Ski de fond femmes skiathlon 10 km + 10 km
- 13h30 : Luge monoplace femmes entraînement
- 14h00 : Ski freestyle slopestyle hommes qualification
- 14h35 Curling doublettes mixtes
- 14h40 : Hockey sur glace préliminaire femmes Suède-Italie
- 16h00 : Patinage de vitesse femmes 3000 m
- 16h40 : Préliminaire hockey sur glace femmes USA-Finlande
- 17h : Luge de course monoplace hommes 1ère manche
- 17h45 : Saut à ski femmes tour d'essai
- 18h32 : Luge monoplace hommes 2ème manche
- 18h45 : Saut à ski femmes 1ère manche
- 19h05 : Curling double mixte avec République tchèque-Suisse
- 19h30 : Snowboard hommes finale Big Air
- 19h45 : Patinage artistique compétition par équipe patinage individuel hommes
- 19h57 : Saut à ski femmes finale
- 21h10 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire avec Suisse-Canada
- 22h05 : patinage artistique compétition par équipe danse sur glace
Dimanche 8 février
- 8h : luge de course monoplace femmes entraînement
- 9h : Snowboard slalom géant parallèle femmes qualification
- 9h30 : Snowboard slalom géant parallèle hommes qualification
- 10h05 : Curling double mixte
- 11h30 : Ski alpin descente femmes
- 12h30 Ski de fond hommes Skiathlon 10 km + 10 km
- 13h00 : Snowboard slalom géant parallèle femmes huitième de finale
- 13h24 : Snowboard slalom géant parallèle hommes huitième de finale
- 13 h 30 : luge biplace hommes entraînement
- 13h48 : Snowboard slalom géant parallèle femmes quart de finale
- 14h00 : Snowboard slalom géant parallèle hommes quart de finale
- 14h05 : Biathlon relais mixte 4 x 6km
- 14h12 : Snowboard slalom géant parallèle femmes demi-finale
- 14h19 : Snowboard slalom géant parallèle hommes demi-finale
- 14h26 : Snowboard Slalom géant parallèle femmes Finale
- 14h35 : Curling double mixte avec Grande-Bretagne-Suisse
- 14h36 : Snowboard Slalom géant parallèle hommes Finale
- 14h46 : Entraînement de luge biplace femmes
- 16h00 : Patinage de vitesse 5000m hommes
- 16h30 : Saut à ski femmes entraînement
- 16h40 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire France-Suède
- 17h00 : Luge monoplace hommes 3ème manche
- 18h34 : luge monoplace hommes 4e manche
- 19h : Saut à ski hommes entraînement
- 19h05 : Curling double mixte avec Suisse-Norvège
- 19h30 : Patinage artistique Compétition par équipes Couple
- 19h30 : Snowboard Big Air femmes qualification
- 20h45 : patinage artistique compétition par équipe patinage individuel femmes programme libre
- 21h10 : Hockey sur glace, phase préliminaire femmes République tchèque-Finlande
- 21h55 : patinage artistique compétition par équipe patinage individuel hommes programme libre
Lundi 9 février
- 8h : entraînement skeleton femmes
- 9h : Entraînement combiné nordique
- 10h05 : Curling double mixte avec Suisse-Canada
- 10h30 : Entraînement skeleton hommes
- 10h30 : Ski alpin combiné par équipe descente hommes
- 11.30 Ski alpin Combiné par équipe Descente Femmes Entraînement
- 12h10 : Hockey sur glace, tour préliminaire femmes Japon-Italie
- 12h30 : Finale ski acrobatique slopestyle femmes
- 13h00 : Entraînement de luge biplace femmes
- 13h53 : Entraînement de luge biplace hommes
- 14h00 : Ski alpin combiné par équipe slalom hommes
- 16h40 : Hockey sur glace, premier tour femmes Allemagne-France
- 17h : Luge monoplace femmes 1ère manche
- 17h30 : Patinage de vitesse 1000m femmes
- 18h : Saut à ski individuel hommes tour d'essai
- 18h05 : Curling Mixte-Doubles Demi-finales
- 18h35 : Luge monoplace femmes 2ème manche
- 19h : Saut à ski individuel hommes 1er tour
- 19h20 : Patinage artistique danse rythmique
- 19h30 : Snowboard Big Air Femmes Finale
- 20h12 : Saut à ski individuel hommes tour final
- 20h40 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire Suisse-USA
- 21h10 : Hockey sur glace féminin, tour préliminaire Canada-Tchéquie
Mardi 10 février
- 8h : luge de course biplace femmes entraînement
- 8h53 : Entraînement luge biplace hommes
- 9h : Combiné nordique tremplin normal entraînement 2
- 9h15 : Ski de fond sprint classique femmes qualification
- 9h55 : Ski de fond Sprint Classic Hommes Qualification
- 10h30 : Shorttrack 500m femmes séries
- 10h30 : Ski alpin combiné par équipe descente femmes
- 11h00 : Entraînement skeleton femmes
- 11h10 : Shorttrack 1000m hommes séries
- 11h15 : Ski acrobatique Moguls Hommes Qualification
- 11h45 : Ski de fond Sprint Classic femmes quart de finale
- 11h59 : Short-track relais par équipe mixte quart de finale
- 12h10 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire Japon-Suède
- 12h15 : Ski de fond Sprint Classic hommes quart de finale
- 12h30 : Ski Freestyle Slopestyle Hommes Finale
- 12h34 : Demi-finale du relais par équipe mixte en short-track
- 12h45 : Ski de fond Sprint Classic femmes demi-finale
- 12h57 : Ski de fond Sprint Classic hommes demi-finale
- 13h03 : Finale du relais par équipe mixte en short-track
- 13h13 : Finale du sprint classique femmes en ski de fond
- 13h25 : Finale du sprint classique hommes en ski de fond
- 13h30 : Biathlon 20km individuel hommes
- 13h30 : Entraînement skeleton hommes
- 14h00 : Ski alpin combiné par équipe slalom femmes
- 14h05 : Curling Mixed-Doubles Match pour la troisième place
- 14h15 : Ski Freestyle Moguls Femmes Qualification
- 16h40 : Hockey sur glace préliminaire femmes Italie-Allemagne
- 17h : Luge monoplace femmes 3ème manche
- 17h30 : Saut à ski par équipe mixte tour d'essai
- 18h05 : Curling Mixed-Doubles Finale
- 18h30 : Patinage artistique monoplace hommes programme court
- 18h34 : Luge monoplace femmes 4e manche
- 18h45 : Saut à ski par équipe mixte 1er tour
- 20 h : Saut à ski par équipe mixte, tour final
- 20h10 : Hockey sur glace femmes tour préliminaire Canada-USA
- 21h10 : Hockey sur glace féminin, tour préliminaire Finlande-Suisse
Mercredi 11 février
- 9h10 : Combiné nordique hommes tremplin normal/10km saut à ski tour d'essai
- 10h : Combiné nordique hommes Tremplin normal/10km Saut à ski Tour de compétition
- 10h : Skeleton Femmes entraînement individuel manche 5
- 10h30 : Snowboard Femmes Halfpipe Qualification manche 1
- 11h00 : Ski Freestyle Femmes Moguls Qualification 2
- 11h02 : Skeleton Femmes entraînement individuel course 6
- 11h27 : Snowboard Femmes Halfpipe Qualification Course 2
- 11h30 : Ski alpin hommes Super-G
- 12h30 : Skeleton hommes entraînement individuel course 5
- 13h32 : Skeleton hommes entraînement individuel course 6
- 13h45 : Combiné nordique hommes tremplin normal/10km ski de fond
- 14h15 : Biathlon femmes 15km individuel
- 14h15 : Ski acrobatique femmes Moguls Final 1
- 14h55 : Ski acrobatique femmes Moguls Final 2
- 16h40 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Slovaquie vs Finlande
- 17h00 : Luge de course biplace femmes course 1
- 17h51 : Luge biplace hommes course 1
- 18h30 : Patinage de vitesse hommes 1000m
- 18h53 : luge de course biplace femmes course 2
- 19h05 : Curling hommes tour préliminaire
- 19h30 : Patinage artistique mixte danse sur glace programme libre
- 19h30 : Snowboard Hommes Halfpipe Qualification Course 1
- 19h44 : Luge biplace hommes course 2
- 20h27 : Snowboard hommes halfpipe qualification course 2
- 21h10 : Hockey sur glace hommes, tour préliminaire Suède-Italie
Jeudi 12 février
- 9h05 : Curling femmes tour préliminaire avec Italie-Suisse
- 9h30 : Skeleton hommes individuel course 1
- 10h : Ski Freestyle Hommes Moguls Qualification 2
- 10h00 : Snowboard hommes Snowboard cross manche 1
- 10h55 : Snowboard hommes Snowboard cross course 2
- 11h08 : Skeleton Hommes Simple Course 2
- 11h30 : Ski alpin femmes Super-G
- 12h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Suisse vs. France
- 12h15 : Ski acrobatique hommes Moguls Finale 1
- 12h50 : Bobsleigh hommes entraînement bob à deux manche 1
- 12h55 : Ski acrobatique hommes Moguls Finale 2
- 13h00 : Ski de fond femmes 10km départ intermittent style libre
- 13h45 : Snowboard hommes Snowboard cross huitième de finale
- 14h03 : Bobsleigh hommes entraînement bob à deux manche 2
- 14h05 : Curling hommes tour préliminaire avec USA-Suisse
- 14h18 : Snowboard hommes Snowboard cross quart de finale
- 14h39 : Snowboard hommes Snowboard cross demi-finale
- 14h56 : Snowboard hommes Snowboard cross petite finale
- 15h01 : Snowboard hommes Snowboard cross finale
- 15h30 : Bobsleigh femmes entraînement monobob
- 16h30 : Patinage de vitesse femmes 5000m
- 16h40 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Tchéquie vs Canada
- 17h : Saut à ski femmes grand tremplin entraînement 1
- 18h30 : luge de compétition, relais par équipe mixte
- 19h05 : Curling femmes tour préliminaire
- 19h30 : Snowboard Femmes Halfpipe Final
- 20h : Saut à ski hommes entraînement grand tremplin
- 20h15 : Short-track femmes 500m quart de finale
- 20h28 : Shorttrack hommes 1000m quart de finale
- 21h : Shorttrack femmes 500m demi-finale
- 21h07 : Shorttrack hommes 1000m demi-finale
- 21h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Lettonie-USA et Allemagne-Danemark
- 21h31 : Short-track femmes 500m Finale B
- 21h36 : Shorttrack femmes 500m Finale A
- 21h43 : short-track hommes 1000m finale B
- 21h48 : short-track hommes 1000m finale A
Vendredi 13 février
- 9h : Bobsleigh hommes entraînement bob à deux manche 3
- 9h : Combiné nordique hommes grand tremplin entraînement 1
- 9h05 : Curling hommes Round Robin avec Suisse-Tchéquie
- 10h00 : Snowboard femmes Snowboard cross manche 1
- 10h13 : Bobsleigh hommes entraînement bob à deux manche 4
- 10h55 : Snowboard femmes Snowboard cross course 2
- 11h45 : bobsleigh femmes entraînement monobob 3
- 11h45 : Ski de fond hommes 10km départ intermittent style libre
- 12h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Finlande-Suède et Italie-Slovaquie
- 12h49 : Bobsleigh femmes entraînement monobob 4e manche
- 13h30 : Snowboard femmes Snowboard cross huitième de finale
- 14h00 : Biathlon hommes 10km sprint
- 14h03 : Snowboard femmes Snowboard cross quart de finale
- 14h05 : Curling femmes Round Robin avec Chine-Suisse
- 14h24 : Snowboard femmes Snowboard cross demi-finale
- 14h41 : Snowboard femmes Snowboard cross petite finale
- 14h46 : Snowboard femmes Snowboard cross grande finale
- 16h : Patinage de vitesse hommes 10'000m
- 16h : Skeleton femmes individuel course 1
- 16h40 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire France-Tchéquie
- 16h40 : Hockey sur glace féminin, play-offs, quart de finale
- 17h48 : skeleton femmes individuel course 2
- 18h30 : Saut à ski hommes grand tremplin entraînement 2
- 19h : Patinage artistique hommes patinage libre individuel
- 19h05 : Curling hommes Round Robin avec Suisse-Chine
- 19h30 : Skeleton Hommes Simple Course 3
- 19h30 : Snowboard Hommes Halfpipe Final Course 1
- 19h59 : Snowboard Hommes Halfpipe Final Course 2
- 20h28 : Snowboard Hommes Halfpipe Final Course 3
- 21h05 : skeleton hommes individuel course 4
- 21h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Canada-Suisse
- 21h10 : Hockey sur glace féminin, play-offs, quart de finale
Samedi 14 février
- 9h : Saut à ski dames grand tremplin entraînement 2
- 9h05 : Curling femmes Round Robin avec Suisse-Japon
- 10h : Bobsleigh femmes entraînement monobob 5e manche
- 10h : Ski alpin hommes slalom géant manche 1
- 10h30 : Ski Freestyle Femmes Dual Moguls Tour des 32 derniers
- 11h : Ski acrobatique femmes Dual Moguls huitième de finale
- 11h04 : Bobsleigh femmes entraînement monobob 6e manche
- 11h20 : Ski acrobatique femmes Dual Moguls quart de finale
- 11h35 : Ski acrobatique femmes Dual Moguls demi-finale
- 11h46 : Ski Freestyle Femmes Dual Moguls Petite Finale
- 11h48 : Ski Freestyle Femmes Dual Moguls Grande Finale
- 12h00 : Ski de fond femmes relais 4 x 7,5km
- 12h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Suède-Slovaquie et Allemagne-Lettonie
- 12h30 : Bobsleigh hommes entraînement bob à deux manche 5
- 13h30 : Ski alpin hommes slalom géant course 2
- 13h43 : Bobsleigh hommes entraînement bob à deux course 6
- 14h05 : Curling hommes Round Robin avec Suisse-Canada
- 14h45 : Biathlon femmes 7,5km sprint
- 16h : Patinage de vitesse femmes poursuite par équipe quart de finale
- 16h40 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Finlande-Italie
- 16h40 : Hockey sur glace féminin, play-offs, quart de finale
- 17h00 : Patinage de vitesse hommes 500m
- 17h30 : Saut à ski hommes grand tremplin individuel tour d'essai
- 18h : Skeleton Femmes individuel manche 3
- 18h45 : Saut à ski hommes grand tremplin individuel 1er tour
- 19h05 : Curling féminin Round Robin avec Canada-Suisse
- 19h30 : Ski Freestyle Femmes Big Air Qualification manche 1
- 19h35 : Skeleton femmes individuel manche 4
- 19h57 : Saut à ski hommes grand tremplin individuel finale
- 20h15 : Short-track hommes 1500m quart de finale
- 20h15 : Ski Freestyle Femmes Big Air Qualification manche 2
- 21h00 : Ski Freestyle femmes qualification Big Air manche 3
- 21h01 : Short-track femmes 1000m éliminatoires
- 21h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire USA-Danemark
- 21h10 : Hockey sur glace féminin, play-offs, quart de finale
- 21h49 : Shorttrack hommes 1500m demi-finale
- 22h05 : Shorttrack femmes relais 3000m demi-finale
- 22h35 : Shorttrack hommes 1500m Finale B
- 22h42 : Shorttrack hommes 1500m Finale A
Dimanche 15 février
- 9h : Combiné nordique hommes grand tremplin entraînement 2
- 9h05 : Curling hommes Round Robin
- 10h : Bobsleigh femmes Monobob course 1
- 10h : Ski alpin femmes slalom géant manche 1
- 10h30 : Ski acrobatique hommes Dual Moguls tour des 32 derniers
- 11h : Ski acrobatique hommes Dual Moguls huitièmes de finale
- 11h15 : Biathlon hommes poursuite 12,5km
- 11h20 : Ski acrobatique hommes Dual Moguls quart de finale
- 11h30 : Saut à ski hommes grand tremplin entraînement 3
- 11h35 : Ski acrobatique hommes Dual Moguls demi-finale
- 11h46 : Ski Freestyle Hommes Dual Moguls Petite Finale
- 11h48 : Ski Freestyle Hommes Dual Moguls Grande Finale
- 11h50 : Bobsleigh femmes Monobob 2ème manche
- 12h00 : Ski de fond hommes relais 4 x 7,5km
- 12h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Suisse-Tchéquie
- 13h30 : Ski alpin femmes slalom géant manche 2
- 13h45 : Snowboard mixte Snowboard Cross Team quart de finale
- 14h05 : Curling Femmes Round Robin
- 14h15 : Snowboard Mixte Snowboard Cross Team demi-finale
- 14h35 : Snowboard Mixte Snowboard Cross Team Petite finale
- 14h40 : Snowboard Mixte Snowboard Cross Team Grande Finale
- 14h45 : Biathlon femmes poursuite 10 km
- 16h : Patinage de vitesse hommes poursuite par équipe quart de finale
- 16h40 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Canada-France
- 17h03 : Patinage de vitesse féminin 500m
- 17h35 : Saut à ski féminin grand tremplin individuel tour d'essai
- 18h00 : Skeleton Mixed Team
- 18h45 : Saut à ski femmes grand tremplin individuel 1er tour
- 19h05 : Curling hommes Round Robin avec Grande-Bretagne-Suisse
- 19h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire Danemark vs Lettonie
- 19h30 : Ski acrobatique hommes qualification Big Air manche 1
- 19h45 : Patinage artistique mixte couple programme court
- 19h57 : Saut à ski féminin grand tremplin individuel, phase finale
- 20h15 : Ski acrobatique hommes Big Air Qualification manche 2
- 21h : Ski Freestyle hommes qualification Big Air manche 3
- 21h10 : Hockey sur glace hommes tour préliminaire USA-Allemagne
Lundi 16 février
- 9h : Saut à ski hommes grand tremplin entraînement 3
- 9h05 : Curling femmes Round Robin avec Suède-Suisse
- 10h : Bobsleigh hommes bob à deux manche 1
- 10h : Ski alpin hommes slalom manche 1
- 10h30 : Snowboard femmes slopestyle qualification course 1
- 11h : Shorttrack femmes 1000m quart de finale
- 11h18 : Shorttrack hommes séries 500m
- 11h35 : Snowboard femmes qualification slopestyle course 2
- 11h55 : Short-track femmes 1000m demi-finale
- 11h57 : Bobsleigh hommes course à deux 2
- 12h04 : Shorttrack hommes relais 5000m demi-finale
- 12h41 : Short-track femmes 1000m finale B
- 12h47 : Short-track femmes 1000m Finale A
- 13h30 : Ski alpin hommes slalom manche 2
- 14h00 : Snowboard hommes qualification slopestyle course 1
- 14h05 : Curling hommes Round Robin
- 15h05 : Snowboard hommes qualification slopestyle manche 2
- 16h40 : Hockey sur glace féminin demi-finale des play-offs
- 18h : Saut à ski hommes Super Team tour d'essai
- 19h : Bobsleigh femmes Monobob manche 3
- 19h : Saut à ski hommes Super Team 1er tour
- 19h05 : Curling féminin Round Robin avec Suisse-Grande-Bretagne
- 19h30 : Ski Freestyle femmes Big Air Final manche 1
- 19h43 : Saut à ski hommes Super Team 2ème tour
- 19h53 : Ski Freestyle Femmes Big Air Final manche 2
- 20h00 : Patinage artistique en couple, programme libre
- 20h17 : Ski Freestyle Femmes Big Air Final manche 3
- 20h20 : Saut à ski hommes Super Team Final
- 21h06 : Bobsleigh femmes Monobob course 4
- 21h10 : Hockey sur glace femmes demi-finales des play-offs
Mardi 17 février
- 9h05 : Curling hommes Round Robin avec Suisse-Suède
- 9h10 : Combiné nordique hommes grand tremplin/10km saut à ski tour d'essai
- 10h : Combiné nordique hommes grand tremplin/10km saut à ski tour de compétition
- 10h45 : Ski Freestyle Femmes Aerials Qualification 1
- 11h30 : Ski Freestyle Femmes Aerials Qualification 2
- 12h10 : Hockey sur glace hommes qualification playoffs
- 13h00 : Snowboard Femmes Slopestyle Final Run 1
- 13h27 : Snowboard Femmes Slopestyle Final Run 2
- 13h30 : Ski Freestyle Hommes Qualification Aerials 1
- 13h45 : Combiné nordique hommes grand tremplin/10km ski de fond
- 13h54 : Snowboard Femmes Slopestyle Finale manche 3
- 14h00 : Bobsleigh femmes entraînement bob à deux manche 1
- 14h05 : Curling Femmes Round Robin avec Corée-Suisse
- 14h15 : Ski acrobatique hommes Qualification Aerials 2
- 14h30 : Biathlon hommes relais 4 x 7,5km
- 14h30 : Patinage de vitesse hommes demi-finale poursuite par équipe
- 14h52 : Patinage de vitesse femmes demi-finale poursuite par équipes
- 15h04 : Bobsleigh femmes entraînement bob à deux course 2
- 15h24 : Patinage de vitesse hommes poursuite par équipe finale D
- 15h30 : Patinage de vitesse hommes poursuite par équipes finale C
- 15h43 : Patinage de vitesse femmes poursuite par équipe finale D
- 15h49 : Patinage de vitesse dames poursuite par équipes finale C
- 16h22 : Patinage de vitesse hommes poursuite par équipes finale B
- 16h28 : Patinage de vitesse hommes poursuite par équipes finale A
- 16h40 : Hockey sur glace hommes qualification pour les play-offs
- 16h41 : Patinage de vitesse dames poursuite par équipes finale B
- 16h47 : Patinage de vitesse femmes poursuite par équipes finale A
- 18h45 : Patinage artistique femmes patinage individuel programme court
- 19h00 : Bobsleigh hommes course de bob à deux 3
- 19h05 : Curling hommes Round Robin avec Allemagne-Suisse
- 19h30 : Ski acrobatique hommes Big Air Final course 1
- 19h53 : Ski Freestyle Hommes Big Air Final Course 2
- 20h17 : Ski Freestyle Hommes Big Air Final Course 3
- 21h05 : Bobsleigh à deux hommes course 4 (finale)
- 21h10 : Hockey sur glace hommes qualification playoffs
Mercredi 18 février
- 9h : Combiné nordique hommes grand tremplin entraînement 4
- 9h05 : Curling femmes Round Robin
- 9h45 : Ski de fond dames sprint par équipe style libre qualification
- 10h : Bobsleigh hommes entraînement bob à 4 manche 1
- 10h00 : Ski alpin femmes slalom course 1
- 10h15 : Ski de fond hommes Qualification sprint par équipe style libre
- 11h13 : Bobsleigh hommes entraînement bob à 4 manche 2
- 11 h 30 : Ski acrobatique femmes Finale 1 en aérologie
- 11h45 : Ski de fond femmes par équipe sprint libre Finale
- 12h10 : Hockey sur glace hommes play-offs quart de finale
- 12h15 : Ski de fond hommes Finale sprint par équipe style libre
- 12h30 : Ski acrobatique femmes Finale Aerials 2
- 12h30 : Snowboard hommes Slopestyle Final Run 1
- 12h59 : Snowboard Hommes Slopestyle Final Run 2
- 13h28 : Snowboard Hommes Slopestyle Final Run 3
- 13h30 : Ski alpin femmes slalom manche 2
- 14h00 : Bobsleigh femmes entraînement bob à deux course 3
- 14h05 : Curling hommes Round Robin avec Norvège-Suisse
- 14h45 : Biathlon femmes relais 4 x 6km
- 15h04 : Bobsleigh femmes entraînement bob à deux course 4
- 16h40 : Hockey sur glace hommes play-offs quart de finale
- 18h10 : Hockey sur glace hommes play-offs quarts de finale
- 19h05 : Curling féminin Round Robin avec Suisse-Danemark
- 20h15 : Shorttrack hommes 500m quart de finale
- 20h44 : Shorttrack hommes 500m demi-finale
- 20h51 : Shorttrack femmes 3000m relais finale B
- 21h : Shorttrack femmes 3000m relais finale A
- 21h10 : Hockey sur glace hommes play-offs quart de finale
- 21h27 : Short-track hommes 500m Finale B
- 21h32 : Short-track hommes 500m Finale A
Jeudi 19 février
- 9h05 : Curling hommes Round Robin avec Italie-Suisse
- 9h10 : Combiné nordique hommes sprint par équipe saut à ski tour d'essai
- 9h50 : Ski alpinisme femmes sprint éliminatoires
- 10h00 : Bobsleigh hommes entraînement bob à 4 manche 3
- 10h00 : Combiné nordique hommes sprint par équipe saut à ski tour de compétition
- 10h30 : Ski acrobatique hommes Freeski Halfpipe Qualification course 1
- 10h30 : Ski alpinisme hommes séries de sprint
- 11h13 : Bobsleigh hommes entraînement bob à 4 manche 4
- 11h27 : Ski acrobatique hommes Freeski Halfpipe Qualification course 2
- 11h30 : Ski Freestyle Hommes Aerials Final 1
- 12h30 : Ski acrobatique hommes Aerials Final 2
- 12h55 : Ski alpinisme femmes demi-finale sprint
- 13h25 : Ski alpinisme hommes demi-finale sprint
- 13h55 : Ski alpinisme femmes finale sprint
- 14h : Bobsleigh femmes entraînement bob à deux manche 5
- 14h00 : Combiné nordique hommes sprint par équipe ski de fond
- 14h05 : Curling femmes Round Robin avec Suisse-USA
- 14h15 : Ski alpinisme hommes Finale sprint
- 14h40 : Hockey sur glace femmes match pour la troisième place
- 15h04 : Bobsleigh féminin entraînement bob à deux manche 6
- 16h30 : Patinage de vitesse hommes 1500m
- 19h : Patinage artistique femmes patinage libre individuel
- 19h05 : Curling hommes demi-finale
- 19h10 : Finale hockey sur glace femmes
- 19h30 : Ski Freestyle Femmes Freeski Halfpipe Qualification manche 1
- 20h27 : Ski Freestyle Femmes Freeski Halfpipe Qualification manche 2
Vendredi 20 février
- 10h : Bobsleigh hommes entraînement bob à 4 manche 5
- 10h00 : Ski Freestyle Femmes Ski Cross Têtes de série
- 11h13 : Bobsleigh hommes entraînement bob à 4 manche 6
- 12h : ski acrobatique femmes ski cross huitième de finale
- 12h35 : Ski freestyle femmes Ski cross quart de finale
- 12h54 : Ski Freestyle Femmes Ski Cross Demi-finale
- 13h10 : Ski Freestyle Femmes Ski Cross Petite Finale
- 13h15 : Ski Freestyle Femmes Ski Cross Grande Finale
- 14h05 : Demi-finale de curling femmes
- 14h15 : Biathlon hommes 15km départ en masse
- 16h30 : Patinage de vitesse femmes 1500m
- 16h40 : Hockey sur glace hommes demi-finale des play-offs
- 18h : Bobsleigh femmes course 1 à deux
- 19h05 : Curling hommes match pour la troisième place
- 19h30 : Ski Freestyle Hommes Freeski Halfpipe Finale manche 1
- 19h50 : Bobsleigh femmes course 2
- 19h59 : Ski Freestyle Hommes Freeski Halfpipe Final Course 2
- 20h15 : Shorttrack femmes 1500m quart de finale
- 20h28 : Ski Freestyle Hommes Freeski Halfpipe Finale manche 3
- 21h02 : Shorttrack femmes 1500m demi-finale
- 21h10 : Hockey sur glace hommes demi-finale des playoffs
- 21h18 : Shorttrack hommes relais 5000m finale B
- 21h30 : Shorttrack hommes 5000m relais finale A
- 22h : Shorttrack femmes 1500m Finale B
- 22h07 : Shorttrack femmes 1500m Finale A
21 février
- 10h : Bobsleigh hommes course 1 à quatre
- 10h : Ski Freestyle Hommes Tête de série Ski Cross
- 10h45 : Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 1
- 11h : Ski de fond hommes 50km départ en masse classique
- 11h45 : Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 2
- 11h57 : Bobsleigh hommes course à quatre 2
- 12h00 : Ski acrobatique hommes Ski cross huitième de finale
- 12h35 : Ski acrobatique hommes Ski cross quart de finale
- 12h54 : Ski acrobatique hommes Ski cross demi-finale
- 13h10 : Ski Freestyle Hommes Ski Cross Petite Finale
- 13h15 : Ski Freestyle Hommes Ski Cross Grande Finale
- 13h30 : Ski alpinisme mixte relais mixte
- 14h05 : Curling femmes match pour la troisième place
- 14h15 : Biathlon femmes 12,5km départ en ligne
- 15h00 : Patinage de vitesse hommes départ en ligne demi-finale
- 15h50 : Patinage de vitesse femmes départ en masse demi-finale
- 16h40 : Patinage de vitesse hommes départ en ligne finale
- 17h15 : patinage de vitesse femmes départ en masse finale
- 19h : Bobsleigh femmes course à deux 3
- 19h05 : Finale de curling hommes
- 19h30 : Ski Freestyle Femmes Freeski Halfpipe Finale manche 1
- 19h59 : Ski Freestyle Femmes Freeski Halfpipe Finale manche 2
- 20h28 : Ski Freestyle Femmes Freeski Halfpipe Finale manche 3
- 20h40 : Hockey sur glace hommes match pour la troisième place
- 21h05 : Bobsleigh féminin à deux manche 4 (finale)
22 février
- 10h : Bobsleigh hommes course à quatre bobsleigh 3
- 10h : Ski de fond femmes 50km départ en masse classique
- 11h05 : Finale de curling femmes
- 12h15 : bobsleigh hommes course à quatre 4
- 14h10 : Finale de hockey sur glace hommes
- 20h : Cérémonies Cérémonie de clôture