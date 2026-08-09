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Un possible règlement de comptes
Plusieurs blessés dans une fusillade au Danemark

Une fusillade à Holbaek, au Danemark, a fait plusieurs blessés dimanche, selon la police. L'incident pourrait être lié à un règlement de comptes criminel. Les suspects auraient pris la fuite à bord d'une voiture blanche.
Publié: 09.08.2026 à 19:35 heures
La police danoise a indiqué s'être déployée en plusieurs points de Holbaek après une fusillade.
Photo: imago/Dean Pictures
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AFP Agence France-Presse

Plusieurs personnes ont été blessées dimanche au Danemark dans une fusillade qui pourrait être liée, selon la police, à un règlement de comptes entre criminels.

Dans un communiqué, la police danoise a indiqué s'être déployée en plusieurs points de Holbaek, une ville située à environ 70 kilomètres à l'ouest de Copenhague, à la suite «d'une fusillade au cours de laquelle plusieurs personnes ont été touchées». «A ce stade, nous ne pouvons pas fournir davantage d'informations sur leur état» de santé, a ajouté la police, qui a été alertée vers 15H45 (13H45 GMT).

L'hypothèse privilégiée est celle «d'un règlement de comptes au sein du milieu criminel», a-t-on précisé. Selon les premiers éléments, les auteurs ont été vus quittant les lieux de la fusillade à bord d'une voiture blanche, a indiqué la police, qui a lancé un appel à témoins.

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