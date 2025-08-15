Une collision mortelle entre un train et un véhicule agricole s'est produite au Danemark près de Bjerndrup. L'accident a fait un mort et plusieurs blessés, dont deux évacués par hélicoptère.

Un mort et plusieurs blessés dans un accident de train au Danemark

Dans un passage à niveau

D'après les médias locaux, au moins deux voitures du train qui reliait Copenhague à Sønderborg ont déraillé. Photo: keystone-sda.ch

Une collision entre un train et un véhicule agricole au Danemark a fait un mort et plusieurs blessés, a annoncé vendredi la police, sans préciser la gravité de ces blessures.

«Une personne est décédée et plusieurs ont été blessées dans un accident de train près de Bjerndrup» dans le sud-ouest du pays, a écrit la police dans un communiqué.

Un train et un véhicule agricole

Deux personnes ont été transportées par hélicoptère, a-t-elle noté sans autres précisions sur leur état. L'accident, dont la cause n'est pas précisée, implique un train rapide et un véhicule agricole. Sur X, l'agence ferroviaire nationale, Banedanmark, a précisé que la collision avait eu lieu à un passage à niveau.

D'après les médias locaux, au moins deux voitures du train qui reliait Copenhague à Sønderborg ont déraillé. Selon la compagnie ferroviaire DSB, qui opérait le train, environ 95 personnes étaient à bord, dont des élèves d'une école de Sønderborg, a relévé la presse.