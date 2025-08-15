DE
FR

Dans un passage à niveau
Un mort et plusieurs blessés dans un accident de train au Danemark

Une collision mortelle entre un train et un véhicule agricole s'est produite au Danemark près de Bjerndrup. L'accident a fait un mort et plusieurs blessés, dont deux évacués par hélicoptère.
Publié: 22:08 heures
Partager
Écouter
D'après les médias locaux, au moins deux voitures du train qui reliait Copenhague à Sønderborg ont déraillé.
Photo: keystone-sda.ch

Une collision entre un train et un véhicule agricole au Danemark a fait un mort et plusieurs blessés, a annoncé vendredi la police, sans préciser la gravité de ces blessures.

«Une personne est décédée et plusieurs ont été blessées dans un accident de train près de Bjerndrup» dans le sud-ouest du pays, a écrit la police dans un communiqué.

Un train et un véhicule agricole

Deux personnes ont été transportées par hélicoptère, a-t-elle noté sans autres précisions sur leur état. L'accident, dont la cause n'est pas précisée, implique un train rapide et un véhicule agricole. Sur X, l'agence ferroviaire nationale, Banedanmark, a précisé que la collision avait eu lieu à un passage à niveau.

A lire aussi
L'avion tombé dans le Léman est repêché à la grue ce vendredi
Avec vidéo
Des plongeurs à Corseaux (VD)
L'avion tombé dans le Léman est repêché à la grue ce vendredi
Il oublie le boîtier de ses AirPods dans un train, le localise, mais les CFF ne le trouvent pas
«Est-ce de la flemme?»
Il localise son boîtier d'AirPods à la gare de Brigue, les CFF l'estiment perdu

D'après les médias locaux, au moins deux voitures du train qui reliait Copenhague à Sønderborg ont déraillé. Selon la compagnie ferroviaire DSB, qui opérait le train, environ 95 personnes étaient à bord, dont des élèves d'une école de Sønderborg, a relévé la presse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus