Au Danemark, le parti social-démocrate a perdu la mairie de Copenhague après 86 ans de mainmise sur la capitale. La formation de la Première ministre Mette Frederiksen n'a obtenu que 12,7% des voix dans la capitale.

La première ministre danoise Mette Frederiksen a vu son parti social-démocrate reculer lors des élections locales. Photo: EMIL NICOLAI HELMS

ATS Agence télégraphique suisse

Le parti social-démocrate a reconnu mercredi avoir perdu la municipalité de Copenhague à l'issue des élections locales marquées par le recul de cette formation dirigée par la première ministre Mette Frederiksen. Les sociaux-démocrates dirigeaient la capitale depuis 1938.

«Nous avons perdu Copenhague», a reconnu devant la presse Pernille Rosenkrantz-Theil, la candidate sociale-démocrate à la mairie. «Je trouve cela extrêmement regrettable, mais il faut se remettre en selle», a-t-elle dit.

Dans la capitale danoise, son parti a perdu trois points par rapport aux dernières municipales en 2021. Il a rassemblé 12,7% des suffrages, loin derrière la Liste de l'Unité (formation rouge-verte) qui obtient 22,1% des voix et le parti populaire socialiste, avec 17,9%, d'après les résultats officiels.

La Première ministre admet «sa responsabilité»

Les négociations sont actuellement en cours pour déterminer qui obtiendra le poste de maire, probablement la tête de liste de l'une de ces deux formations. A l'échelle nationale, le parti social-démocrate devrait obtenir 26 mairies. Il en dirigeait jusqu'à présent 44 sur les 98 que compte le pays.

Sa cheffe, la première ministre Mette Frederiksen, a reconnu sa «responsabilité». «Nous nous attendions à un recul, mais il semble que ce recul soit plus important que ce que nous avions prévu, et cela n'est évidemment pas satisfaisant», a-t-elle déclaré dans la nuit.

Deuxième recul consécutif

C'est la deuxième fois depuis les législatives de 2022 et la formation d'une coalition entre les sociaux-démocrates, les libéraux et les modérés que son parti recule. En 2024, les sociaux-démocrates étaient arrivés en deuxième position des élections européennes, derrière le parti populaire socialiste.

Les Danois élisaient aussi mardi leurs conseils régionaux. A l'issue du vote, les sociaux-démocrates devraient diriger l'un d'entre eux, qui comprend Copenhague, les libéraux devraient eux être à la tête des trois autres.