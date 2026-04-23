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Renforcer la cybersécurité
Microsoft va investir des milliards de dollars en Australie

Microsoft investira 18 milliards USD en Australie d'ici 2029 pour développer des supercalculateurs et renforcer la cybersécurité. Satya Nadella, en visite, souligne le potentiel de l'IA pour l'économie australienne.
Publié: 09:09 heures
Microsoft va investir 18 milliards en Australie pour développer l’IA et la cybersécurité.
Photo: Getty Images

Microsoft va investir 18 milliards de dollars en Australie au cours des trois prochaines années dans des supercalculateurs pour l'intelligence artificielle et la cybersécurité, a annoncé le géant américain jeudi. Il s'agit du «plus grand» investissement jamais réalisé dans le pays par le géant technologique, a indiqué son patron Satya Nadella, après un investissement de 3 milliards de dollars en 2023 dédié à la construction de data centers en Australie.

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«L'Australie a une formidable opportunité de transformer l'IA en véritable croissance économique et en bénéfices pour la société», a souligné Satya Nadella en visite en Australie, dans le cadre d'une tournée mondiale visant à promouvoir les solutions IA de Microsoft. Avec un vaste potentiel pour les énergies renouvelables et d'immenses zones inhabitées, l'Australie se positionne comme un site attractif pour les centres de données très énergivores nécessaires au fonctionnement de l'IA.

L'investissement de Microsoft vise à moderniser les supercalculateurs utilisés pour traiter d'immenses quantités de données pour le développement de l'intelligence artificielle. Microsoft collabore également avec le gouvernement australien pour renforcer la cybersécurité. «Nous voulons nous assurer que tous les Australiens bénéficient de l'IA», a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese. Anthropic, poids lourd américain de l'intelligence artificielle, avait aussi annoncé en avril envisager des investissements dans des centres de données en Australie. 

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