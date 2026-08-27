Jeudi, une panne électrique majeure touche Holguin, Granma, Santiago de Cuba et Guantanamo. Une défaillance des lignes de transmission a arrêté trois centrales, aggravant la crise énergétique sur l'île.

L'est de Cuba est en proie à une panne de courant massive

L'est de Cuba est en proie à une panne de courant massive

AFP Agence France-Presse

Quatre des cinq provinces de l'est de Cuba sont touchées jeudi par une panne de courant massive à la suite d'une déconnexion partielle du réseau électrique, dans un contexte de profonde crise énergétique sur l'île, sous forte pression de Washington.

Les provinces de Holguin, Granma, Santiago de Cuba et Guantanamo ont été déconnectées du réseau national en raison d'une «oscillation dans les lignes de transmission» qui a provoqué l'arrêt brutal des trois centrales thermiques en service dans l'est du pays, a annoncé la compagnie publique d'électricité UNE.



