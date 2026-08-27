L'est de Cuba est en proie à une panne de courant massive

AFP Agence France-Presse
Quatre des cinq provinces de l'est de Cuba sont touchées jeudi par une panne de courant massive à la suite d'une déconnexion partielle du réseau électrique, dans un contexte de profonde crise énergétique sur l'île, sous forte pression de Washington.
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Les provinces de Holguin, Granma, Santiago de Cuba et Guantanamo ont été déconnectées du réseau national en raison d'une «oscillation dans les lignes de transmission» qui a provoqué l'arrêt brutal des trois centrales thermiques en service dans l'est du pays, a annoncé la compagnie publique d'électricité UNE.
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