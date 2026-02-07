DE
FR

Presque 34 milliards de francs
Une plateforme de cryptos offre 620'000 bitcoins par erreur

Bithumb a accidentellement envoyé 620'000 bitcoins à 695 utilisateurs, soit près de 34 milliards de francs suisses. L'erreur a entraîné une forte volatilité du cours avant que 99,7% des fonds ne soient récupérés.
Publié: il y a 26 minutes
Bithumb a accidentellement envoyé 620'000 bitcoins à 695 utilisateurs, soit près de 34 milliards de francs suisses. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La plateforme sud-coréenne de cryptomonnaies Bithumb a dû présenter ses excuses samedi après avoir envoyé des bitcoins à des utilisateurs pour une valeur avoisinant 34 milliards de francs suisses... par erreur. L'entreprise a expliqué dans un communiqué avoir transféré 620'000 unités de cette cryptomonnaie à 695 clients, dont les opérations ont été bloquées dans les 35 minutes suivant cette fausse manipulation survenue vendredi.

A lire aussi
Le bitcoin dégringole comme jamais depuis l'élection de Trump
Sous les 70'000 dollars
Le bitcoin dégringole comme jamais depuis l'élection de Trump
Rapt d'une magistrate et de sa mère pour une rançon en cryptomonnaies à son conjoint
Retrouvées blessées
une magistrate et sa mère séquestrées pour des cryptomonnaies

Une telle quantité de bitcoins vaut environ 36,8 milliards d'euros au cours actuel d'environ 59'300 euros, en chute cette semaine en raison notamment de l'aversion pour les actifs jugés volatils et des incertitudes réglementaires. Selon les médias locaux, Bithumb avait l'intention d'envoyer 2000 wons (1,15 euro) à chacun de ses utilisateurs, dans le cadre d'une promotion. Mais certains bénéficiaires, plus chanceux que prévu, ont reçu quelque 2000 bitcoins à la place.

L'accident a provoqué un très court mouvement de vente sur la plateforme. «Nous présentons nos sincères excuses pour le désagrément causé à nos clients en raison de la confusion lors du processus de distribution de cet événement» promotionnel, a déclaré Bithumb dans un communiqué publié samedi. L'entreprise a affirmé avoir récupéré 99,7% des bitcoins transférés indûment, ajoutant qu'elle utiliserait ses propres réserves pour combler la somme perdue.

Elle a reconnu que son erreur avait entraîné une «forte volatilité» du bitcoin sur la plateforme, pendant cinq minutes, des utilisateurs ayant eu le temps de faire des ventes avant que des mesures ne soient prises pour ramener le cours à la normale. Les graphiques de Bithumb montrent que le bitcoin a brièvement perdu 17%, à 81,1 millions de wons (environ 46'860 euros), vendredi soir. La société a par ailleurs certifié que la situation n'était «pas liée à un piratage externe ou à des failles de sécurité».


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus