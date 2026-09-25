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Des hackers nord-coréens?
Plus de 350 millions de dollars dérobés lors d'une cyberattaque

Le plus important vol de cryptoactifs depuis le début de l’année a eu lieu jeudi. La plateforme d’échanges crypto Bitget a vu plus de 350 millions de dollars s'envoler.
Publié: il y a 3 minutes
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

La plateforme d’échanges crypto Bitget a annoncé vendredi avoir subi un piratage entraînant le vol de 351,6 millions de dollars (environ 290 millions de francs suisses) d’actifs, et dit soupçonner des pirates informatiques liés à la Corée du Nord.

«Les fonds des utilisateurs sont en sécurité», a indiqué l’entreprise dans un communiqué, précisant que ces «transferts non autorisés» avaient été détectés jeudi soir. Selon Bitget, la perte liée à cet incident sera couverte par son fonds de protection doté de plus de 464 millions de dollars.

La directrice générale de Bitget, Gracy Chen, a par ailleurs indiqué sur X que l’entreprise détenait plus d’un milliard de dollars d’actifs propres. Selon elle, l’attaque «présente une forte similarité avec les modes opératoires connus des groupes de hackers nord-coréens».

Retraits suspendus

Dans une déclaration à l’AFP, Gracy Chen a indiqué que les retraits restaient temporairement suspendus par précaution, tandis que «le trading et les dépôts continuent de fonctionner normalement».

L’incident constitue le plus important vol de cryptoactifs recensé depuis le début de l’année, selon les données de la société d’analyse TRM Labs. Dans une analyse publiée le 8 septembre, TRM Labs recensait 333 incidents depuis le début de 2026, pour un total de 1,73 milliard de dollars dérobés.

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