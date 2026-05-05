Deux cas d'hantavirus confirmés et cinq suspectés sur un bateau de croisière néerlandais bloqué au Cap-Vert, selon l'OMS. Trois passagers présentent actuellement des symptômes, notamment fièvre et troubles gastro-intestinaux.

AFP Agence France-Presse

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état mardi de deux cas confirmés d'hantavirus, un de plus qu'auparavant, et de cinq autres suspectés en lien avec le foyer décelé sur un bateau de croisière néerlandais bloqué au Cap-Vert. Une troisième personne à bord présente désormais des symptômes, ce qui porte à trois le nombre de personnes qui ont signalé par une forte fièvre et/ou des symptômes gastro-intestinaux et restent à bord», a indiqué l'OMS.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mardi effectuer des démarches pour retrouver les passagers du vol à bord duquel une croisiériste néerlandaise contaminée à l'hantavirus a été évacuée depuis l'île de Sainte-Hélène vers Johannesburg en Afrique du Sud où elle est décédée à l'hôpital.

Cette Néerlandaise de 69 ans, dont le mari de 70 ans est décédé à bord du bateau, avait été débarquée à Sainte-Hélène le 24 avril «avec des symptômes gastro-intestinaux» pour ensuite embarquer le lendemain pour Johannesburg, indique l'OMS. Elle est décédée le 26 avril et son infection à l'hantavirus a pu être confirmée lundi. «Des recherches ont été lancées pour retrouver les passagers de ce vol», a ajouté l'organisation dans un communiqué.