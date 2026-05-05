DE
FR

Croisière isolée au Cap-Vert
Deux cas confirmés d'hantavirus et cinq suspectés sur le bateau

Deux cas d'hantavirus confirmés et cinq suspectés sur un bateau de croisière néerlandais bloqué au Cap-Vert, selon l'OMS. Trois passagers présentent actuellement des symptômes, notamment fièvre et troubles gastro-intestinaux.
Publié: 10:04 heures
|
Dernière mise à jour: 10:11 heures
L’Organisation mondiale de la santé signale deux cas confirmés d’hantavirus sur un bateau au Cap-Vert.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état mardi de deux cas confirmés d'hantavirus, un de plus qu'auparavant, et de cinq autres suspectés en lien avec le foyer décelé sur un bateau de croisière néerlandais bloqué au Cap-Vert. Une troisième personne à bord présente désormais des symptômes, ce qui porte à trois le nombre de personnes qui ont signalé par une forte fièvre et/ou des symptômes gastro-intestinaux et restent à bord», a indiqué l'OMS.

A lire aussi
Mesures d'isolement après trois morts
Une croisière vire au drame
Mesures d'isolement après la mort de trois passagers sur un navire
Les hantavirus, une maladie transmise à l'être humain par les rongeurs
Transmis par les rongeurs
Ce qu'il faut savoir sur le virus qui a semé la mort à bord d'une croisière

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mardi effectuer des démarches pour retrouver les passagers du vol à bord duquel une croisiériste néerlandaise contaminée à l'hantavirus a été évacuée depuis l'île de Sainte-Hélène vers Johannesburg en Afrique du Sud où elle est décédée à l'hôpital.

Cette Néerlandaise de 69 ans, dont le mari de 70 ans est décédé à bord du bateau, avait été débarquée à Sainte-Hélène le 24 avril «avec des symptômes gastro-intestinaux» pour ensuite embarquer le lendemain pour Johannesburg, indique l'OMS. Elle est décédée le 26 avril et son infection à l'hantavirus a pu être confirmée lundi. «Des recherches ont été lancées pour retrouver les passagers de ce vol», a ajouté l'organisation dans un communiqué.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus