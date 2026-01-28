DE
Le suspect a été interpellé
Une attaque au couteau au Luxembourg fait une victime

Une Française de 35 ans a succombé à une attaque au couteau mardi à Limpertsberg, Luxembourg. Une seconde femme est gravement blessée. Le suspect de 27 ans a été interpellé après une fuite et est en garde à vue.
Publié: il y a 42 minutes
Une attaque au couteau au Luxembourg fait une victime. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une Française, âgée de 35 ans, a été mortellement blessée dans une attaque au couteau dont l'auteur présumé, âgé de 27 ans, a été interpellé, a confirmé mercredi le parquet du Grand-Duché. Les faits se sont produits mardi en début d'après-midi à Limpertsberg, un des districts de la capitale Luxembourg-Ville.

Selon un communiqué du parquet, un homme armé d'un couteau, a gravement blessé deux femmes, une Française et une Luxembourgeoise âgée de 36 ans, avant de prendre la fuite. «Elles ont été grièvement blessées, l'une d'elles succombant peu après à ses blessures», tandis que l'autre a été transportée à l'hôpital dans un état grave, a souligné dans un communiqué la police grand-ducale.

Dans sa fuite, l'agresseur présumé a eu un accident avec sa voiture à Limpertsberg, il a poursuivi sa route, mais a pu être localisé et interpellé par la police dans un autre secteur au nord de la capitale. Mercredi après-midi son interrogatoire était toujours en cours et ses motivations restaient inconnues. Aucun lien familial n'existe entre cet homme, qui ne réside pas au Luxembourg, et ses deux victimes, selon le parquet. Dans le cadre de l'enquête, il a pu être établi qu'aucune autre personne n'était impliquée dans les faits, a-t-il ajouté.


