Lors d'une manifestation kurde
Une attaque au couteau fait six blessés à Anvers

En Belgique, jeudi soir, une attaque au couteau a frappé une manifestation kurde à Anvers, blessant six personnes, dont deux grièvement. La police a arrêté quatre suspects et enquête sur leurs motivations.
Publié: 22.01.2026 à 23:03 heures
|
Dernière mise à jour: 22.01.2026 à 23:10 heures
Photo: Shutterstock
AFP Agence France-Presse

Six personnes ont été blessées jeudi en Belgique, dont deux grièvement, dans une attaque au couteau lors d'une manifestation kurde à Anvers, a annoncé à l'AFP un porte-parole de la police locale. Les victimes ont toutes été hospitalisées et quatre individus ont été arrêtés, a ajouté le porte-parole, sans pouvoir confirmer à ce stade le nombre et les motivations des assaillants.

L'attaque est intervenue en début de soirée devant l'Opéra d'Anvers, dans le nord du pays, où la manifestation avait lieu. «La manifestation se déroulait dans le calme et sans incident. De nombreuses familles, femmes, jeunes et enfants étaient présents. Alors que le rassemblement se dispersait, les manifestants kurdes ont été attaqués par un groupe d'hommes», a rapporté dans un communiqué NavBel, le conseil des communautés kurdes de Belgique. «Ces hommes s'étaient infiltrés dans la manifestation et ont soudainement sorti des couteaux», puis se sont mis à poignarder les manifestants «sans distinction», a affirmé NavBel.

Piste terroriste pas privilégiée

Une enquête a été ouverte pour tentatives de meurtres, et non pour terrorisme, a précisé la police. Le porte-parole de la police d'Anvers, Wouter Bruyns, a précisé à l'AFP qu'une enquête était en cours pour tenter de vérifier le nombre total d'assaillants et retrouver d'éventuels autres suspects. Des images de vidéosurveillance du quartier sont en cours d'examen.

La manifestation avait été organisée en soutien aux Kurdes de Syrie, où Damas a entrepris de déloger les combattants kurdes de leur région autonome établie dans le nord-est du pays, le Rojava. NavBel a précisé qu'une autre manifestation qui devait avoir lieu vendredi à Anvers avait été annulée, "par respect pour les victimes et afin de préserver la sérénité".


