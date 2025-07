Le bilan du crash d'un avion militaire sur une école au Bangladesh s'alourdit à 32 morts. Des médecins spécialisés d'Inde et de Singapour sont venus en renfort pour soigner les nombreux blessés, dont 51 sont toujours hospitalisés.

Plus de 50 personnes sont encore hospitalisées quatre jours après la tragédie. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le bilan du crash d'un avion militaire sur une école de la capitale du Bangladesh Dacca est monté à 32 morts, a-t-on appris vendredi de source hospitalière, alors que de nombreuses mosquées du pays ont rendu hommage aux victimes.

«Nous avons perdu ce matin Tasnim Afroz Ayman 10 ans» qui souffrait de graves brûlures, a annoncé à l'AFP un responsable hospitalier, Sarkar Farhana Kabir. Sur les plus de 170 blessés hospitalisés lundi après l'accident, 51 étaient toujours vendredi en cours de traitement, a-t-il poursuivi. L'Inde et Singapour ont dépêché au Bangladesh des médecins spécialisés dans les soins aux grands brûlés pour venir en aide à leurs collègues.

Accident lié à un problème mécanique

Lundi après-midi, un chasseur F-7 BGI de fabrication chinoise, s'est écrasé sur le complexe scolaire Milestone, dans le nord-ouest de Dacca, à la suite d'une avarie mécanique, selon l'armée. La chute de l'avion a détruit et transformé en brasier un bâtiment de deux étages que des élèves de primaire venaient de quitter après leurs cours.

Cette catastrophe aérienne est la plus meurtrière survenue depuis des décennies au Bangladesh. Le pilote du F-7, le lieutenant Towkir Islam, 27 ans, qui selon son oncle effectuait son premier vol sans instructeur sur ce type d'appareil, est mort des suites de ses blessures.

Une pluie d'hommages

Sur demande du gouvernement, les mosquées du pays ont rendu hommage vendredi aux victimes. Dans une mosquée du quartier d'Uttara, proche de l'école Milestone, Ashraful Islam est venu prier pour ses deux enfants, Tahia Ashraf Nazia, 13 ans, et Arian Ashraf Nafi, 9 ans, morts lundi. «Je n'ai plus rien», a-t-il confié à la presse.

Leur tante, Naznin Akhter, a rapporté aux journalistes les derniers instants de sa nièce Nazia, brûlée sur tout le corps. «'Je brûle. Donnez-moi une glace et ne me lachez pas la main' sont ses derniers mots», a-t-elle déclaré. Une enquête confiée aux militaires a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.