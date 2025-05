1/4 Un avion privé s'est écrasé sur un quartier de San Diego. Il y aurait deux morts. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Plusieurs personnes sont mortes jeudi en Californie lorsqu’un petit avion privé s’est écrasé en pleine nuit sur un quartier résidentiel de San Diego, endommageant plusieurs maisons et mettant le feu à des voitures. La police a confirmé au moins deux décès pour l’instant, mais les autorités s’attendent à un bilan plus lourd.

L’avion, un Cessna 550 transportant six personnes selon le régulateur américain de l’aviation civile (FAA), a été entièrement détruit. Aucun blessé grave n’a été recensé au sol, selon le chef adjoint des pompiers de San Diego, Dan Eddy. L’accident a créé la panique, enflammant la zone avec le kérosène du réservoir de l’appareil. «On aurait dit que toutes les maisons étaient en feu, je pouvais voir la fumée et les flammes, on aurait dit que les arbres étaient en feu», a raconté à l’AFP Yasmine Sierra. Cette habitante a secouru ses voisins, coincés dans leur jardin par les flammes, en sautant sur son trampoline afin de leur jeter une échelle par-dessus la haie.

Un célèbre agent parmi les victimes

Jeremy Serna, de son côté, a expliqué avoir été réveillé avec sa femme par une forte détonation. «Nous avons regardé dehors et le ciel était orange. J’ai couru dehors pour voir ce que c’était, et tout était en feu ici», a confié ce militaire à l’AFP. «J’ai vu que la maison du coin était en flammes. Je suis revenu ici et j’ai dit à ma femme: 'Hé, il faut qu’on parte d’ici'.» «C’était assez effrayant.»

Parmi les passagers décédés se trouve Dave Shapiro, un agent musical ayant notamment représenté le groupe de rock Sum 41. L’agence qu’il avait fondée, Sound Talent Group, a confirmé aux médias américains la mort de trois de ses employés, dont Dave Shapiro. Les enquêteurs passaient les lieux au peigne fin jeudi, fouillant les débris de l’avion éparpillés dans tout le quartier. Des dizaines de maisons ont été endommagées, certaines avec le toit éventré et la façade noircie.

La zone est jonchée de carcasses de voitures carbonisées et une odeur entêtante de carburant flotte dans l’air. «Lorsque l’avion a percuté la rue, le kérosène a détruit toutes les voitures qui se trouvaient de part et d’autre de la rue», a expliqué Dan Eddy. «Il y a du kérosène partout.» Le crash s’est produit vers 3h45locales (12h, heure suisse), selon la FAA. La visibilité était alors très mauvaise, avec un épais brouillard recouvrant la zone.

Cause de l'accident inconnue

La cause de l’accident reste inconnue. Une ligne électrique du quartier a été endommagée, et les autorités tentent de déterminer si l’avion l’a heurtée avant de s’écraser. Immatriculé dans le Midwest, le Cessna 550 venait du Kansas et approchait de l’aérodrome Montgomery-Gibbs Executive. Le quartier touché est connu pour abriter de nombreuses familles de militaires.

«Beaucoup de familles de militaires sont touchées», a fait savoir le capitaine Robert Heely, commandant de la base navale de San Diego. «C’est une tragédie (...) et nous veillerons à ce que les familles touchées, celles qui n’ont pas accès à leur maison, bénéficient d’un soutien adéquat jusqu’à ce qu’elles puissent rentrer chez elles», a déclaré le maire Todd Gloria.

Plusieurs incidents ont récemment ébranlé la confiance du public américain dans l’aviation. Des pannes de contrôle du trafic aérien ont paralysé au moins deux fois l’aéroport de Newark ces dernières semaines. En janvier, une collision en plein vol entre un avion commercial et un hélicoptère militaire a fait 67 morts au-dessus de Washington. En mai, deux personnes sont mortes dans le crash d’un petit avion dans un quartier résidentiel près de Los Angeles.