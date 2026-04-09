Les autorités sud-coréennes recherchent un loup échappé d'un zoo à Daejeon. La fuite de l'animal a forcé une école primaire a fermé ses portes pour des raisons de sécurité.

Un loup s'échappe d'un zoo, les cours suspendus dans l'école voisine

Un loup s'échappe d'un zoo, les cours suspendus dans l'école voisine

AFP Agence France-Presse

Les autorités sud-coréennes sont toujours à la recherche jeudi d'un loup qui s'est échappé d'un zoo la veille, poussant une école locale à fermer par mesure de sécurité. L'animal, un mâle né en 2024 et pesant environ 30 kilos, s'est échappé mercredi d'un zoo situé dans un parc à thèmes à Daejeon, à environ 150 kilomètres au sud de Séoul, déclenchant d'importantes recherches dans les zones environnantes.

«L'école primaire Daejeon Sanseong est fermée aujourd'hui après l'évasion d'un loup d'un zoo hier», a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'Office métropolitain de l'éducation de Daejeon. Le loup était toujours en liberté ce jeudi, selon les secours.

Errant au milieu de la route

Plus de 300 personnes, essentiellement des pompiers, des policiers et des militaires, participent aux opérations de recherche, a indiqué un responsable du quartier général des pompiers de Daejeon. «Nous avons déployé des drones-caméras tôt ce matin, mais nous avons dû les rappeler en raison des pluies persistantes», a-t-il déclaré à l'AFP.

Le loup a creusé le sol et endommagé la clôture avant de s'échapper, selon le responsable des pompiers. Des images diffusées par les médias locaux le montrent errant au milieu d'une route.

En 2023, un zèbre est devenu une sensation mondiale après s'être échappé d'un zoo à Séoul et avoir été aperçu en train d'errer dans les rues. Baptisé Sero, il a finalement été retrouvé dans une ruelle étroite, endormi à l'aide d'un tranquillisant et ramené dans son enclos sain et sauf.