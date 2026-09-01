Les services de renseignement sud-coréens estiment qu'un sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un pourrait avoir lieu «à tout moment». Des signes de dialogue existent, malgré l'absence de contacts concrets et aucun signal public de Pyongyang.

ATS Agence télégraphique suisse

Les services de renseignement sud-coréens jugent possible «à tout moment» un sommet entre les dirigeants nord-coréen et américain, a affirmé mardi un député au sortir d'une réunion avec ces services. Ces derniers estiment qu'il existe des «signes de dialogue» entre les deux pays.

«Concernant le sommet entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, une analyse estime qu'il faut le considérer comme pouvant avoir lieu à tout moment», a déclaré aux journalistes le député Youn Kun-young. «Bien qu'aucun fait relatif à des contacts concrets entre les deux parties n'ait été présenté, il existe des signes de dialogue», a-t-il ajouté après sa réunion à huis clos avec des dirigeants du service national de renseignement (NIS).

Aucun signe de Pyongyang

Le président américain Donald Trump, qui a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à trois reprises au cours de son premier mandat (2017-2021), a créé la surprise le 19 août en assurant qu'il allait se réunir à nouveau avec le Nord-Coréen d'ici à la fin de l'année. Il a, dans le même temps, écourté des exercices militaires annuels conjoints avec la Corée du Sud, qui selon lui envoyaient «un signal totalement inapproprié et hostile» à Pyongyang.

Donald Trump se targue d'avoir une relation privilégiée avec Kim Jong-un, dont le pays est considéré comme une menace majeure pour la sécurité des Etats-Unis par le renseignement américain. Pour le moment, la Corée du Nord n'a publiquement donné aucun signe d'accepter cette invitation au dialogue.

Peu après l'annonce du président américain, Kim Yo-jong, soeur influente du dirigeant nord-coréen, avait affirmé qu'elle n'était «pas du tout au courant» d'une quelconque communication entre son frère et Donald Trump. La Corée du Nord a ensuite effectué des tirs d'essai d'une dizaine de missiles balistiques à courte portée et condamné cette semaine comme une «menace» des manoeuvres navales programmées en septembre entre les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon.