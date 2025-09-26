Le Canada a conclu un accord de libre-échange majeur avec l'Indonésie, premier avec un pays de l'ASEAN. Une démarche qui vise à diversifier le commerce canadien et renforcer sa présence dans la région indo-pacifique.

Le président indonésien Prabowo Subianto et le Premier ministre canadien assistant à la signature de l'accord à Ottawa. Photo: imago/ZUMA Press

ATS Agence télégraphique suisse

Le Canada a franchi une étape majeure dans sa stratégie de diversification commerciale en signant un accord de libre-échange bilatéral avec l'Indonésie, le tout premier avec un pays membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean). Selon plusieurs experts interrogés par l'AFP, il s'agit d'un accord «stratégique» dans un contexte de turbulences économiques mondiales, exacerbées par les politiques protectionnistes des Etats-Unis.

Cela permet par ailleurs au Canada de renforcer sa présence dans la région indo-pacifique, conformément à la stratégie dévoilée en 2022 sous le gouvernement Trudeau. Présenté comme «historique» par le président indonésien, Prabowo Subianto, en visite officielle à Ottawa mercredi, l'Accord de partenariat économique global (Cepa) vise à éliminer ou réduire les droits de douane sur plus de 95% des exportations canadiennes.

Cela concerne notamment les secteurs du blé, de la potasse, du bois et du soja. «L'Indonésie était une cible de choix: c'est le pays le plus populeux de la région, le plus grand partenaire commercial de l'Asean et le siège de l'organisation», a expliqué Serge Granger de l'Université de Sherbrooke.

90,5% des droits de douane éliminés

Le Cepa prévoit également l'élimination de plus de 90,5% des tarifs sur les importations indonésiennes, favorisant notamment les exportations de vêtements et de produits en cuir vers le marché nord-américain. Jusqu'ici le commerce bilatéral entre les deux pays demeure modeste, atteignant 5,5 milliards de dollars canadiens en 2024, derrière le Vietnam et la Thaïlande.

Pour Geneviève Dufour, professeure à l'Université d'Ottawa, si cet accord est intéressant, la diversification économique que recherche le Canada pour parvenir à rompre sa dépendance aux Etats-Unis devrait passer par des «accords sur lesquels on peut compter, davantage que par leur multiplication». En parallèle, une entente de coopération en matière de défense a été signée, visant à renforcer la collaboration dans les domaines de la formation militaire, de la sécurité maritime, de la cyberdéfense et du maintien de la paix.