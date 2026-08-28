Du Chanel à perte de vue, sans oublier Miu Miu et Bottega Veneta: la virée shopping de Georgina Rodriguez a dû coûter bonbon.

Silja Anders

Peu de temps après son mariage avec Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez a partagé des photos d'une virée shopping – probablement sa première en tant que femme mariée. Et son bonheur semble s'être traduit par une dépense astronomique, car elle n'a pas hésité à se faire plaisir.

Chanel, Miu Miu, Bottega et d’autres marques de luxe ornent les sacs de la jeune mariée. Petits ou grands, les sacs de Georgina Rodriguez témoignent d'une virée shopping démesurée. On aperçoit sur la photo une dizaine de sacs Miu Miu de tailles différentes.

Des dizaines de milliers de francs

Si l'on additionne le prix de ses achats et que l'on tient compte des différentes tailles, on peut supposer que l'influenceuse a dépensé entre 40'000 et 80'000 francs lors de sa virée shopping.

Elle en a largement les moyens. Son mariage avec la star du football Cristiano Ronaldo lui a assuré un avenir financier des plus radieux. Même en cas de divorce, Georgina Rodriguez devrait recevoir chaque année un million de francs de la part de Ronaldo afin de maintenir son niveau de vie et de subvenir aux besoins de leurs enfants. Par ailleurs, elle dispose elle-même de suffisamment d’argent; sa fortune serait estimée entre huit et 28 millions de francs.

D’une manière générale, Georgina Rodriguez semble préférer voir les choses en grand plutôt que de faire dans la demi-mesure. Sa bague de fiançailles, estimée par les experts entre trois et cinq millions et pesant entre 30 et 37 carats, en est la preuve. Ses bijoux de mariage – qui contrastaient avec l'intimité de sa cérémonie dans son salon – étaient tout sauf discrets. Ambassadrice de la marque Chopard, Georgina Rodriguez a eu carte blanche pour choisir des pièces issues des archives du joaillier. Au total, elle portait plus de 250 carats de diamants.