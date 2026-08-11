Cristiano Ronaldo a épousé Georgina Rodriguez dans l'iintimité. La superstar a dévoilé la nouvelle sur Instagram.

Dominik Mani

C’est désormais officiel: Cristiano Ronaldo s’est marié. La superstar portugaise et sa fiancée Georgina Rodriguez se sont dit «oui», comme l’a annoncé le footballeur mardi soir sur Instagram. En légende d’une photo sobre montrant leurs deux mains ornées de leurs alliances, le footballeur de 41 ans a simplement écrit: «C ❤️ G».

Selon le «Daily Mail», la cérémonie s’est déroulée dans un «cadre intime et privé», en présence de leurs cinq enfants. Contrairement aux rumeurs qui évoquaient Madère, l’île natale de Cristiano Ronaldo, le mariage a finalement eu lieu à Cascais, station balnéaire située sur la côte portugaise.

Ce message met également fin à plusieurs jours de jeu de cache-cache. De nombreuses rumeurs circulaient ces derniers temps sur le lieu et la date du mariage. Alors que les médias britanniques tentaient de découvrir où le couple allait se dire «oui», des milliers de fans avaient même pris d’assaut une cathédrale de Funchal, à Madère, en vain.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont en couple depuis 2016. Ils s’étaient rencontrés dans une boutique de la maison de couture Gucci, où l’Argentine travaillait à l’époque. À l’été 2025, le quintuple Ballon d’Or avait demandé sa compagne en mariage avec une bague estimée entre deux et cinq millions de francs suisses.

Le couple a deux enfants ensemble. Leur première fille est née en 2017. En avril 2022, Georgina Rodriguez a donné naissance à des jumeaux. Leur fils est décédé peu après la naissance, tandis que leur fille a survécu.

Une Coupe du monde amère pour Cristiano Ronaldo

Sur le plan sportif, Cristiano Ronaldo connaît pourtant une période plutôt faste en Arabie saoudite. La saison dernière, il a remporté son premier titre de champion d’Arabie saoudite avec Al-Nassr.

Lors de la Coupe du monde, en revanche, le Portugais n’a pas vraiment convaincu. Ses seuls buts ont été inscrits contre l’Ouzbékistan durant la phase de groupes. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers portugais ont ensuite été éliminés en huitièmes de finale par l’Espagne, future championne du monde.

Après cette déception sportive, son mariage marque donc un nouveau tournant, cette fois heureux, dans sa vie personnelle.