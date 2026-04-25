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Un mois avant l'élection
Un attentat à la bombe en Colombie fait sept morts

Un attentat à la bombe a fait sept morts et 20 blessés dans le Cauca, en Colombie. L'attaque a eu lieu dans une zone contrôlée par des groupes armés, à un mois de l'élection présidentielle.
Publié: il y a 50 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Un car a été incendié à quelques mètres d’une base militaire à Cali. (Image d'illustration)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse


Un attentat à la bombe a fait sept morts et 20 blessés dans l'ouest de la Colombie, dans la région du Cauca, à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle dans le pays, a indiqué le gouverneur de cette même région.

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«Un engin explosif a été déclenché» sur une route de cette traditionnelle zone d'influence des groupes armés, faisant «sept morts parmi les civils et plus de 20 blessés graves», a déclaré sur X Octavio Guzmán, gouverneur du Cauca. Il a également publié une vidéo montrant les victimes gisant au sol et des véhicules détruits après l'attaque.

Sur d'autres vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, d'importants dégâts sont visibles et des témoins assurent que le souffle de l'explosion les a projetés sur plusieurs mètres. Cet attentat intervient dans un contexte de tensions avant le premier tour de l'élection présidentielle du 31 mai, pour laquelle la sécurité est l'un des thèmes centraux.

Présence militaire renforcée

Les différents groupes armés du pays – guérillas et groupes criminels – alimentent la violence sur fond de négociations de paix avortées avec le gouvernement de Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie. Vendredi, un attentat contre une base militaire avait fait un mort à Cali (sud-ouest). Le ministre de la Défense, Pedro Sánchez, a assuré samedi que la présence militaire et policière serait renforcée dans la zone.

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