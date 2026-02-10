Le président colombien Gustavo Petro affirme avoir échappé à une tentative d’assassinat lundi. Son hélicoptère n’a pas pu atterrir dans le département de Cordoba en raison de craintes d’une attaque armée.

Le président colombien dit avoir échappé à une tentative d'assassinat

ATS Agence télégraphique suisse

Le président colombien Gustavo Petro a assuré mardi avoir réchappé à une tentative d'assassinat. Cela se serait déroulé lundi lors d'un déplacement en hélicoptère.

Lors d'un conseil des ministres retransmis en direct, Gustavo Petro a expliqué que l'hélicoptère qui le transportait n'avait pu atterrir comme prévu dans le département de Cordoba, sur la côte caraïbe colombienne, car son équipe de sécurité «redoutait» que «l'on tire» sur l'appareil.

«Nous avons pris le large pendant quatre heures et je suis arrivé là où cela n'était pas prévu, fuyant pour qu'on ne me tue pas», a-t-il expliqué. Le président de gauche, au pouvoir depuis 2022, affirme depuis des mois que des réseaux armés liés au narcotrafic veulent attenter à sa vie.