Scandale familial à Bogota
Le fils du président colombien Gustavo Petro inculpé pour corruption

Nicolás Petro, fils du président colombien Gustavo Petro, est inculpé de six chefs d’accusation, dont détournement de fonds et falsification de documents. Déjà poursuivi pour blanchiment, il est soupçonné d’avoir reçu de l’argent d’un ex-narcotrafiquant.
Publié: 01:40 heures
Nicolas Petro, fils du président colombien Gustavo Petro, assistant à une audience au tribunal de Bogota.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le fils aîné du président colombien Gustavo Petro a été inculpé lundi de six chefs d'accusation portant sur des soupçons de corruption alors qu'il était député. Nicolas Petro, 39 ans, était déjà poursuivi pour enrichissement illicite et blanchiment d'argent.

Il est soupçonné d'avoir reçu des fonds d'un ancien narcotrafiquant quand il faisait campagne pour son père en amont de la présidentielle de 2022. Le fils du premier président de gauche de la Colombie a été arrêté dans cette affaire mi-2023, avant d'être placé en liberté conditionnelle le temps de la procédure.

Il fait face désormais à de nouvelles accusations. Lundi, il a été inculpé lors d'une audience en visioconférence pour plusieurs délits, dont détournement de fonds publics et falsification de documents lorsqu'il était député (2020-2023). L'affaire est liée à un contrat destiné à aider financièrement des personnes âgées et des enfants handicapés. Le parquet estime que les fonds ont été détournés.

Son père ne serait au courant de rien

L'enquête a débuté avec la dénonciation de l'ex-femme de Nicolas Petro, qui l'accuse d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent de Samuel Santander Lopesierra, condamné aux Etats-Unis pour trafic de stupéfiants. Le fils Petro a initialement reconnu avoir accepté de l'argent, tout en affirmant qu'il ne l'avait pas utilisé pour la campagne de son père et que ce dernier n'était pas au courant de ces transactions.

Le président américain Donald Trump, en froid avec Bogota, accuse depuis octobre Gustavo Petro d'être un «baron de la drogue» et a imposé des sanctions financières contre le président colombien et ses proches, dont Nicolas Petro.

