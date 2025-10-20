La Colombie dénonce une menace d'invasion de la part des USA

Armando Benedetti, le ministre colombien de l'Intérieur, s'est exprimé sur Blu Radio.
ATS Agence télégraphique suisse
La Colombie a dénoncé lundi une «menace d'invasion» de la part des Etats-Unis, après la mise en garde la veille de Donald Trump qui a évoqué une possible intervention américaine si Bogota n'arrêtait pas «immédiatement» la production de drogue.
S'exprimant sur Blu Radio, le ministre colombien de l'Intérieur, Armando Benedetti, a affirmé qu'il s'agissait là d'une «menace d'invasion ou d'action terrestre ou militaire contre la Colombie».
