La Colombie dénonce une menace d'invasion de la part des USA

Publié: il y a 27 minutes

La Colombie dénonce une «menace d'invasion» américaine suite aux propos de Donald Trump.

Armando Benedetti, le ministre colombien de l'Intérieur, s'est exprimé sur Blu Radio. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Colombie a dénoncé lundi une «menace d'invasion» de la part des Etats-Unis, après la mise en garde la veille de Donald Trump qui a évoqué une possible intervention américaine si Bogota n'arrêtait pas «immédiatement» la production de drogue.

S'exprimant sur Blu Radio, le ministre colombien de l'Intérieur, Armando Benedetti, a affirmé qu'il s'agissait là d'une «menace d'invasion ou d'action terrestre ou militaire contre la Colombie».