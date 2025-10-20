DE
FR

Après une mise en garde
La Colombie dénonce une menace d'invasion de la part des USA

La Colombie dénonce une «menace d'invasion» américaine suite aux propos de Donald Trump.
Publié: il y a 27 minutes
Partager
Écouter
Armando Benedetti, le ministre colombien de l'Intérieur, s'est exprimé sur Blu Radio.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Colombie a dénoncé lundi une «menace d'invasion» de la part des Etats-Unis, après la mise en garde la veille de Donald Trump qui a évoqué une possible intervention américaine si Bogota n'arrêtait pas «immédiatement» la production de drogue.

S'exprimant sur Blu Radio, le ministre colombien de l'Intérieur, Armando Benedetti, a affirmé qu'il s'agissait là d'une «menace d'invasion ou d'action terrestre ou militaire contre la Colombie».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus