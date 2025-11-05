Les forêts en Europe, dans le nord du continent américain et en Asie centrale continuent de grandir, contrairement à celles du reste du monde. Mais le chancement climatique menace de remettre en cause cette situation, a alerté mercredi l'ONU à Genève.

Paola Deda, de la Commission économique de l'ONU pour l'Europe (CEE-ONU), a mis en garde contre les menaces grandissantes sur les forêts de l'hémisphère nord qui continuent toutefois à augmenter leur dimension. Photo: MARTIAL TREZZINI

Les forêts d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie centrale continuent de s’étendre, contrairement à celles des autres régions du monde. Mais cette tendance positive pourrait bientôt s’inverser, prévient l’ONU à Genève, en raison des effets croissants du changement climatique.

Dans un rapport publié tous les cinq ans, la Commission économique de l'ONU pour l'Europe (CEE-ONU) fait remarquer que le volume des forêts dans ces régions a augmenté de 60 millions d'hectares en 35 ans. Or, près de 11 millions d'hectares sont perdus en moyenne dans le monde chaque année, selon l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. «Nous avons obtenu des avancées remarquables», a affirmé à la presse une responsable de la CEE-ONU, Paola Deda.

Des points positifs

De même, la quantité de bois dans les forêts a progressé de près d'un tiers pour atteindre environ 261 milliards de m3 dans les trois régions. Une situation saluée par l'ONU avant la COP 30 au Brésil, tant cet écosystème est important pour l'absorption de carbone dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Autre indication réjouissante, le nombre de forêts protégées a doublé. Plus de 300 millions d'hectares sont désormais encadrés par des législations. Les trois régions rassemblent plus de 40% des forêts mondiales. Avec moins d'un tiers de son territoire recouvert de forêts, la Suisse ne figure elle qu'au 30e rang parmi les 56 pays de la région.

Malgré les avancées observées, la CEE-ONU met en garde contre les effets du changement climatique et d'autres problèmes. Mais «la pression augmente sur les écosystèmes» et «il faut continuer à travailler sur la question des forêts», explique la responsable de l'agence onusienne. Les sécheresses et les incendies se multiplient. D'autres dommages affectent des dizaines de millions d'hectares chaque année.

Des inquiétudes

Plus préoccupant, les indications de plusieurs pays montrent que l'augmentation des forêts dans la région ralentit. Cette situation pourrait faire passer ces écosystèmes d'un absorbeur net à un producteur net de carbone. «Beaucoup dépendra des futures conditions» climatiques et «de nombreuses décisions qui seront prises», selon un responsable onusien. Les forêts sont encore plus importantes à préserver autour de l'Arctique, dit l'ONU.

Elle demande des politiques renforcées aux Etats qui participeront à la COP au Brésil, alors que ce pays va en faire un chantier important de la conférence. La solidité des forêts doit être au centre de la lutte contre le changement climatique, dit l'agence onusienne. De la prévention des incendies aux efforts de rétablissement des écosystèmes en passant par la protection des avantages économiques et environnementaux de ceux-ci.