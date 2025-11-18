DE
Claque pour le camp Trump
Un tribunal américain annule le redécoupage électoral du Texas

Coup dur pour les républicains au Texas: un tribunal fédéral a suspendu la récent redécoupage électoral qui leur était favorable. Cette décision fait suite à des accusations de discrimination et pourrait avoir un impact clair sur les élections de mi-mandat en 2026.
Le redécoupage électoral adopté en août aurait dû favoriser les républicains (archives).
Photo: ERIC GAY
ATS Agence télégraphique suisse

Un tribunal fédéral américain a suspendu mardi la nouvelle carte électorale du Texas qui devrait permettre aux républicains de remporter cinq sièges de plus à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat dans un an.

Saisi par des électeurs qui considéraient ce redécoupage électoral adopté en août comme «discriminatoire» envers les minorités, le tribunal a suspendu la loi et ordonné aux autorités d'utiliser pour le scrutin de mi-mandat en novembre 2026 la même carte que pour les élections de 2022 et 2024. Les républicains devraient faire appel de cette décision.

