Trois morts dans une frappe israélienne, selon la Défense civile

Trois personnes ont été tuées par une frappe israélienne dans le sud de la bande de Gaza dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué à l'AFP la Défense civile du territoire palestinien. «Trois personnes ont été tuées lors d'une frappe israélienne à minuit (...) au nord-ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza», a déclaré Mahmoud Bassal, porte-parole de l'organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas.

Des avions militaires israéliens ont également survolé le sud de la bande de Gaza dans la nuit, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le territoire palestinien a été ravagé par la guerre déclenchée le 7 octobre 2023, jour de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien.

La campagne de représailles d'Israël a fait au moins 72'549 morts à Gaza, en majorité des civils, selon un bilan publié samedi par le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. Ce chiffre inclut quelque 770 Palestiniens tués depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile à Gaza le 10 octobre.

Plus de la moitié des victimes, soit près de 38'000 d'entre elles, sont des femmes et des filles, selon l'ONU femmes. Cela représente «en moyenne au moins 47 femmes et filles tuées chaque jour», selon la porte-parole de l'ONU Femmes Sofia Calltorp.

Plus tôt ce mois-ci, deux conducteurs travaillant pour l'Unicef ont été tués par des soldats israéliens dans le nord de la bande de Gaza, selon l'agence onusienne. L'armée israélienne affirme pour sa part qu'au moins cinq de ses soldats ont été tués à Gaza depuis le 10 octobre.

Source: AFP