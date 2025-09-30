Daniel Day-Lewis sort de sa retraite et fait son retour au cinéma dans «Anemone», un film co-écrit avec son fils Ronan. Présenté à New York, le long-métrage explore le thème de la fraternité et marque la fin de la retraite annoncée de l'acteur en 2017.

Cette star d'Hollywood sort de sa retraite pour faire un film avec son fils

Daniel Day-Lewis, à droite sur le cliché, a co-écrit le film "Anemone" avec son fils Ronan. Photo: Evan Agostini

ATS Agence télégraphique suisse

L'acteur américain Daniel Day-Lewis, qui avait annoncé sa retraite cinématographique en 2017, est de retour à l'écran dans «Anemone». Le film, co-écrit avec son fils Ronan, a été présenté lundi à New York.

«Je n'ai jamais voulu me retirer de quoi que ce soit! Je voulais juste travailler à autre chose pendant quelque temps», a assuré le comédien britannico-irlandais dans un entretien au magazine Rolling Stone au début septembre. «Avec le recul, j'aurais mieux de me taire. C'est sûr.»

L'envie de travailler avec son fils, peintre et désormais cinéaste, a ravivé la flamme chez Daniel Day-Lewis, 68 ans, particulièrement sélectif dans ses choix de rôles. «Lorsque mon père m'a proposé de monter un projet ensemble, nous avons commencé à réfléchir à différentes idées.

Fraternité mise en avant

Il s'est avéré qu'il était, lui aussi, fasciné par le thème de la fraternité», a retracé Ronan Day-Lewis, 27 ans, en présentant au festival du film de New York lundi le long-métrage qu'il a réalisé. Ensemble, ils ont écrit les retrouvailles, au milieu d'une forêt du nord de l'Angleterre, entre deux frères dont l'un vit reclus.

«Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux silences qui peuvent exister au sein d'une fratrie et qui sont de plusieurs types», développe le jeune réalisateur. Sa formation en arts plastiques est par ailleurs visible dans le film, avec une image travaillée.

Entre ces silences comblés par une bande-son très présente, le personnage interprété par Daniel Day-Lewis livre ses secrets à son frère (Sean Bean, vu dans «Le Seigneur des anneaux» et «Game of Thrones") lors de longs monologues. Si la critique salue la performance de Daniel Day-Lewis, dont «l'intensité magnétique reste inchangée» pour The Hollywood Reporter, «Anemone» ne l'a pas conquise, Variety qualifiant le long-métrage de «morne film d'art et d'essai».