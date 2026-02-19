DE
FR

«L'Aigle blanc»
Bad Bunny décroche le rôle principal dans un film sur Porto Rico

Après un Grammy et le Super Bowl, Bad Bunny décroche le rôle principal de «Porto Rico», sur un révolutionnaire. Ce nouveau rôle marque un tournant dans sa carrière cinématographique.
Publié: 04:21 heures
1/2
Benito Antonio Martinez Ocasio a décroché le rôle principal dans le drame «Porto Rico».
Photo: Evan Agostini
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après un Grammy Award et le concert du Super Bowl, le cinéma: le chanteur portoricain Bad Bunny a décroché le rôle principal dans le drame «Porto Rico», ont annoncé mercredi les producteurs du film. Le long-métrage raconte l'histoire d'un révolutionnaire portoricain.

Avec les acteurs Viggo Mortensen, Javier Bardem et Edward Norton, le film marque les débuts en tant que réalisateur de René «Residente» Pérez Joglar, le rappeur portoricain du groupe Calle 13. Il sera produit par le réalisateur oscarisé Alejandro González Inarritu.

Tournant dans sa filmographie

Ce drame épique raconte l'histoire de José Maldonado Roman, ou l'«Aigle blanc», un révolutionnaire portoricain qui a combattu le colonialisme espagnol à la fin du XIX siècle sur son île, aujourd'hui territoire des Etats-Unis. «J'ai rêvé toute ma vie de ce moment», a publié sur le réseau social Instagram Residente, accompagnant son message de photographies historiques et remerciant l'équipe du film. Le long-métrage «allie une perspective historique à une approche viscérale et lyrique et un récit captivant inspiré de faits réels», ajoute un communiqué séparé.

Ce rôle vient s'ajouter à un début d'année 2026 sur les chapeaux de roue pour Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio. Après avoir remporté le Grammy de l'album de l'année pour «Debi Tirar Mas Fotos», il s'est produit pour la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, rassemblant plus de 120 millions de téléspectateurs. A 31 ans, la vedette du reggaeton avait déjà décroché des rôles de second plan au cinéma comme dans «Bullet Train» au côté de Brad Pitt et «Pris au piège» avec Austin Butler, mais «Porto Rico» marque une nouvelle étape dans sa filmographie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus