Son bénéfice net s'effondre
Le leader du transport maritime Maersk va couper 1000 postes

Maersk, leader mondial du transport maritime, annonce la suppression de 1000 emplois après des résultats 2025 en baisse. Le bénéfice net s'effondre à 2,7 milliards de dollars, le plus bas en cinq ans.
Publié: 09:44 heures
Maersk, leader mondial du transport maritime, annonce la suppression de 1000 emplois après des résultats 2025 en baisse.

Le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé jeudi la suppression de quelque 1000 emplois, après la publication de résultats annuels 2025 en berne et des perspectives 2026 incertaines, liées à la surcapacité attendue du secteur et aux contingences de la reprise progressive du transit en mer Rouge.

«Sur quelque 6000 postes de management, environ 15% – soit près de 1000 postes – seront supprimés», a indiqué dans un communiqué l'armateur, qui emploie plus de 100'000 personnes à travers le monde.

En 2025, le bénéfice net de Maersk, qui a augmenté de 4,9% ses volumes transportés, a été divisé par plus de 2, à 2,7 milliards de dollars, contre 6,1 milliards en 2024. C'est le résultat le plus bas des cinq dernières années. Son chiffre d'affaires a reculé l'an dernier de 2,8%, à 53,9 milliards de dollars, soit un peu mieux que le consensus des analystes de Factset qui tablaient sur 53,5 milliards.

Un contexte international explosif

Pour le transporteur, ces difficultés s'expliquent par la persistance des «perturbations géopolitiques, notamment des difficultés prolongées en mer Rouge qui ont remodelé les routes du commerce mondial, ainsi qu'une volatilité dans les échanges américains, alimentée par l'évolution des politiques commerciales».

Plombé aussi par la baisse du prix du fret, le résultat opérationnel (EBIT) s'est établi à 3,5 milliards de dollars, contre 3,2 milliards envisagés par Factset. Il était de 6,5 milliards en 2024.

Lors de l'année en cours, l'augmentation des volumes transportés devrait correspondre à la croissance mondiale des volumes de conteneurs, soit entre 2 et 4%, a estimé Maersk. Pour 2026, le groupe danois prévoit un EBIT compris entre une perte opérationnelle de 1,5 milliard de dollars et un bénéfice opérationnel d'un milliard de dollars.

