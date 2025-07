Un employé américain en voyage privé a été empêché de quitter la Chine, selon le département d'Etat. Cette affaire relance les tensions entre les deux puissances, la Chine affirmant gérer les entrées et sorties conformément à la loi.

AFP Agence France-Presse

Un employé du gouvernement américain a été empêché de quitter la Chine lors d'un voyage à titre privé, a indiqué mardi le département d'Etat, relançant une question qui a divisé les deux grandes puissances.

«Nous pouvons confirmer qu'un employé de l'Office américain des brevets et des marques, qui se rendait en Chine à titre personnel, a fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire chinois», a déclaré un porte-parole du département d'Etat. «Nous suivons cette affaire de très près et sommes en contact avec les autorités chinoises pour résoudre la situation le plus rapidement possible», a-t-il dit.

La Chine s'est refusée de discuter de l'affaire en détail. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré aux journalistes que «la Chine gère les questions d'entrée et de sortie conformément à la loi».

Une paix fragile

Le Washington Post, citant des sources anonymes, écrit que l'homme était un Américain d'origine chinoise qui rendait visite à sa famille et qui a été arrêté parce qu'il n'avait pas indiqué sur sa demande de visa qu'il travaillait pour le gouvernement américain. Dans les derniers mois du mandat de l'ancien président Joe Biden, la Chine a libéré trois Américains emprisonnés dans le cadre d'un échange.

De leur côté, les Etats-Unis ont assoupli leurs avertissements concernant la Chine, encourageant les Américains à «faire preuve de prudence» plutôt que de les décourager de voyager. Les défenseurs des droits de l'homme affirment que d'autres Américains, qui ont généralement la double nationalité, sont soumis à des interdictions de sortie du territoire chinois.

Au début du mois, les Etats-Unis ont déclaré avoir arrêté deux ressortissants chinois qui auraient cherché à recruter des militaires comme agents de renseignement. Le président Donald Trump a décrit la Chine comme le principal adversaire des Etats-Unis, mais il a également parlé avec affection de sa relation avec son homologue Xi Jinping.